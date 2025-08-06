مصدر أمني يكشف فبركة عناصر الإخوان فيديو إباحيًا لشخصين زعموا أنهما ضباط بالداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن صور لشخصين في أوضاع مخلة، والادعاء بأنهما ضابطا شرطة.

وأكد المصدر أن ذلك الفيديو “مفبرك”، ولا يوجد ضباط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية بالأسماء المشار إليها، مشيرًا إلى أن ما حدث يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب المختلقة في محاولة لإثارة البلبلة، والنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري جيدًا.

وأوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُفبركي ومُروّجي ذلك المقطع.