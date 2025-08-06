اليوم .. نظر مُحاكمة تشكيل عصابي بتهمة ترويج مخدر الاستروكس في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بترويج المواد المخدرة في أحد شوارع القاهرة.



وبالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم تم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وسلاح ناري (فرد خرطوش) ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.