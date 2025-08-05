قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة ضربت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم
معلش .. كلمات المتهم بنحر صغير المهندسين بعد ضبطه.. فيديو
إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية بأثينا وسط احتجاجات شعبية ضد العدوان على غزة
قدم فورا.. مسابقة جديدة للتعيين بوزارة الإسكان |تفاصيل
خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو
واشنطن: ترامب يعتزم الإعلان عن خطة مساعدات جديدة لغزة.. ويريد إنهاء الحرب
استشاري نفسي الأطفال: غياب الحوار والقدوة داخل الأسرة يدفع الأبناء لأحضان تيك توك
وزير الطيران يبحث مع وفد بوينج العالمية توسيع التعاون وتحديث أسطول الناقل الوطني
أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معلش .. كلمات المتهم بنحر صغير المهندسين بعد ضبطه.. فيديو

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
ندى سويفى

قال عدد من شهود العيان ان المتهم بنحر صغير المهندسين داخل سوبر ماركت فر هاربا بعد تسديد عدة طعنات له بالرقبة.

وذكر الاهالي انهم عقب مطاردتهم للمتهم والامساك به ظل يردد كلمتين فقط قائلا:"غصب عني معلش"

وحصل "صدى البلد" على مقطع فيديو رصد آخر لحظات في حياة صغير المهندسين قبل نحر شاب له داخل سوبر ماركت.

وظهر الصغير المجني عليه يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس جريمة نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.

وقال شهود العيان أن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام رفقة 3 أصدقاءه يعملون في ذات السوبر ماركت ودخل شاب قائلا:"عايز اشتري حاجة" فنهض الصبي تاركا طعاما لتلبية طلبات الشاب ففاجئه بتسديد عدة طعنات له ثم نحر عنقه وخرج من المحل هاربا.

وأضاف أصدقاء الصبي المجني عليه أن الجريمة أخذت لحظات خاطفة حيث فاجئهم الشاب بتسديد طعنات لزميلهم وخروجه هاربا فلاحقوه بمعاونة آخرين حتى نجحوا في اللحاق به وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب  نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وأجرت مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها.

شهود العيان المهندسين نحر صغير المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

ترشيحاتنا

احمد سعد

رقصة "أخويا" تجتاح السوشيال ميديا.. أحمد سعد يدعو جمهوره للمشاركة

منه القيعي

منة القيعي تفكر في الاعتزال.. ويوسف حشيش: أنا نايم ومليش دعوة

غلاف الكتاب

"إيراث".. أدهم العبودي ينتصر للمرأة في روايته الأحدث

بالصور

جريمة ضربت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

7 عصائر طبيعية تقوي المناعة بفاعلية لمواجهة الأمراض

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

من عجينة البسبوسة .. حولى السميد لطبق حلوى عالمى جديد

حلى الامير
حلى الامير
حلى الامير

فوائد البروكلي الصحية.. مضاد حيوي يحارب الأمراض ويعزز المناعة

فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية

فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

المزيد