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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
ندى سويفى

حصل "صدى البلد" على مقطع فيديو رصد آخر لحظات في حياة صغير المهندسين قبل نــ.ـحر شاب له داخل سوبر ماركت.

وظهر الصغير المجني عليه يقفز ويلعب خارج المحل قبل لحظات من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس جريمة نــ..ــحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.

وقال شهود العيان أن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام رفقة 3 من أصدقاءه يعملون في ذات السوبر ماركت ودخل شاب قائلا:"عايز اشتري حاجة" فنهض الصبي تاركا طعاما لتلبية طلبات الشاب ففاجئه بتسديد عدة طعنات له ثم نحــ..ــر عنقه وخرج من المحل هاربا.

وأضاف أصدقاء الصبي المجني عليه أن الجريمة أخذت لحظات خاطفة حيث فاجأهم الشاب بتسديد طعنات لزميلهم وخروجه هاربا فلاحقوه بمعاونة آخرين حتى نجحوا في اللحاق به وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب  نحــ..ـــر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحــ..ـــر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملون بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وأجرت مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها.

صغير المهندسين سوبر ماركت البطل أحمد عبد العزيز

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