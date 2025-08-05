تجديد حبس شخصين في جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لاتهامهما بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه 45 يوما.



نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 13 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام عنصرين إجراميين خطرين بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.ج الا

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهما على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 44 كيلو جرام"شادو، أستروكس، بودر ، آيس ، حشيش" – كمية من الأقراص المخدرة بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (13) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة فى عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.