نحره شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

التقطت عدسة "صدى البلد" مقطع فيديو للحظة نقل جثمان صغير المهندسين بعد نحر شاب له داخل سوبر ماركت في سيارة إسعاف إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس جريمة نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.

وقال شهود العيان أن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام رفقة 3 أصدقاءه يعملون في ذات السوبر ماركت ودخل شاب قائلا:"عايز اشتري حاجة" فنهض الصبي تاركا طعاما لتلبية طلبات الشاب ففاجئه بتسديد عدة طعنات له ثم نحر عنقه وخرج من المحل هاربا.

وأضاف أصدقاء الصبي المجني عليه أن الجريمة أخذت لحظات خاطفة حيث فاجئهم الشاب بتسديد طعنات لزميلهم وخروجه هاربا فلاحقوه بمعاونة آخرين حتى نجحوا في اللحاق به وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وأجرت مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها.