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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

«جدي بيطلع من المقابر يضربني».. شهود العيان على واقعة سوبر ماركت المهندسين: المتهم مش طبيعي| فيديو وصور

المتهم
المتهم
أحمد مهدي

كواليس وتطورات جريمة سوبر ماركت المهندسين، حيث كشف شهود عيان تفاصيل وكواليس وأسرار في الواقعة التي راح ضحيتها صغير يدعى عبدالرحمن ح 12 عاما، على يد عامل بصالون نسائي يدعى محمود م 36 سنة.

تفاصيل وكواليس جديدة في جريمة سوبر ماركت المهندسين

كشف شهود العيان كواليس وأسرار الواقعة وما حدث داخل السوبر ماركت حيث تبين أن المجني عليه عبدالرحمن يعمل في السوبر الماركت المتواجد في شارع عبدالمنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبدالعزيز في المهندسين وبالغ من العمر 12 عاما وأن المتهم يعمل في كوافير حريمي في ذات الشارع.

جريمة سوبر ماركت المهندسين

وتابع شهود العيان أن المتهم حضر إلى المحل وكان عبدالرحمن برفقة 2 آخرين يتناولون وجبة الإفطار ودخل المتهم محمود إلى السوبر ماركت وفجأة خرجت اصوات الصراخ وخرج المتهم ممسكا بالسكين في يده هاربا صوب شارع البطل إلا أن الأهالي أمسكوا به بمساعدة الشرطة وتم وضعه داخل عقار والتحفظ عليه.

أسرار جريمة سوبر ماركت المهندسين

وأضاف شهود العيان على جريمة سوبر ماركت المهندسين، أن الأهالي قاموا بالتعدي على المتهم وحاولت أسرة المجني عليه القصاص منه إلا أن الداخلية استطاعت احتجازه واقتياده لقسم شرطة الدقي قبل الفتك به، ثم تم نقل جثمان عبدالرحمن ضحية سوبر ماركت المهندسين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

مقتل صغير داخل سوبر ماركت في المهندسين

حارس عقار في شارع عبدالمنعم رياض قال لـ صدى البلد، سمعنا أصوات فجأة في شارع عبدالمنعم رياض ولقينا «محمود» عامل الكوافير بيجري ناحية شارع البطل أحمد عبدالعزيز وبعدها مسكناه بالعافية لأنه كان بيهددنا بالسكينة اللي في ايده والشرطة جت وشوفت عبدالرحمن وهو بيطلع في الروح صعب عليا.

ماذا حدث في سوبر ماركت المهندسين

فيما قال عامل، المتهم «محمود» مش طبيعي.. كان بيقولي جدي بيطلع من «المقابر» يضربني بالقلم وبعدها يرجع ينام تاني في مكانه، ده غير كلام كتير مكنش مفهوم أو وهمي كان بيقوله ونظراته وضحكته كانت مش طبيعية وهو ظهر في الشارع قبل الواقعة كان رايح جاي ناحية السوبر ماركت.

مفاجأة: المتهم بواقعة سوبر ماركت المهندسين مهتز

وتابع عامل دليفري على جريمة سوبر ماركت المهندسين، «محمود» كان مشيته وطريقة التعامل بتاعته مش طبيعية وكان بيقولي الشارع ده بتاعي وأنا اللي اشتريته، وشوفته خارج من السوبر ماركت ماسك السكينة في ايده وبيهوش اللي يقرب له لحد ما الناس فضلت تحدف عليه كراسي وحاجات واتمسك بعدها.

صاحب محل: المتهم مش طبيعي وكلامه مش مفهوم

فيما اضاف صاحب محل، حول واقعة سوبر ماركت المهندسين، المتهم كان بيظهر في الشارع كتير وطريقة كلامه وحركاته مكنتش زينا.. حتى نظراته مكنتش طبيعية كنت بحاول اجتنبه، وأنا شوفته وهو رايح ناحية السوبر ماركت بس مجاش في بالي ولما سمعت صوت الصراخ من أول الشارع مجاش في بالي أنه عبدالرحمن ده كان بيهزر معايا بالليل.

صاحبة محل: محمود كان بيتعالج في مصحة

فيما أكدت صاحبة محل حول جريمة سوبر ماركت المهندسين، «محمود» المتهم كان بيتعالج في مصحة من فترة.. وعبد الرحمن المجني عليه كان بيهزر معايا بالليل والضحكة مش بتفارقه، وكان بيوصل طلبات ويبيع للناس وكل الشارع عارفه وعايزين القصاص لـ عبده الله يرحمه ويصبر أسرته يارب.

تفاصيل جريمة مقتل طفل سوبر ماركت المهندسين

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب  نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

سوبر ماركت المهندسين المهندسين جريمة السوبر ماركت جريمة المهندسين الجيزة

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