مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

انهارت البلوجر سوزي الأردنية خلال التحقيق معها في القاهرة الجديدة، من البكاء حيث نفت قيامها بترديد ألفاظ في الفيديوهات أو خدش الحياء وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

استمعت جهات التحقيق في القاهرة الجديدة، لـ سوزي الأردنية، خلال 6 ساعات أكدت خلالهم أنها لم تقصد الإساءة أو ازدراء الأديان وأن الفيديوهات الخاصة بها تم اقتطاعها بهدف إثارة الجدل.

وأكدت سوزي الأردنية خلال التحقيقات أن حديثها كان بتلقائية ولم تقصد منه إساءة وأنها لم تقوم بنشر فيديوهات خادشة للحياء أو متضمنة ألفاظ خادشة وإنما تم تداول الفيديوهات بشكل آخر بعد اجتزائها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط سوزي الأردنية صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداولها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، وذلك في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.