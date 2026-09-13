رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يوزع هدايا على تلاميذ الصف الأول الابتدائي.. صور

شهد الأستاذ عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد فعاليات اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بمدرسة بلاط الجديدة

رافقه الدكتور محمد زين نائب أول رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية بالمركز .



وأثنى رئيس المركز علي القائمين علي العمليه التعليمية موجها الشكر للسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لدعمها للعملية التعليمية بالمحافظة مشددا علي ضرورة الالتزام والاهتمام بالعملية التعليمية منذ أول يوم لبدء العام الدراسي .



وفي لفتة إنسانية قام رئيس المركز بتوزيع الهدايا لتلاميذ الصف الاول الابتدائي متمنيا للجميع عام دراسي حافل مملوء بالجد والنشاط.

يأتي ذلك إيمانا منه بدعم العملية التعليمية علي مستوي كافة المدارس بالمركز وقراها مشيرا الي أنه لا يالوا جهدا في مساندة العملية التعليمية علي أرض المركز.