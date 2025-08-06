قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تذبذب أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
لاتنخدعوا فى الطقس.. ظواهر مناخية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة
اتفاق رسمي.. الزمالك يحصل على 250 ألف دولار من فسخ عقد تيدي أوكو
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل القاهرة غدًا ويلتقي «مدبولي»
بعد تراجعه بقوة.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-8-2025
رغم الشائعات| «فتوح» يكشف الحقيقة: لا أحد تحدّث معنا بشأن رحيل «الجزيري» عن الزمالك
موانع الخشوع في الصلاة.. 4 أخطاء تحرمك لذة العبادة
صور.. رئيس "نقل الكهرباء" تتابع سير العمل بمركزي تحكم الدلتا والصيانة
الأهلي يتحمل جزءًا من راتبه.. تفاصيل إعارة رضا سليم للجيش الملكي المغربي
نهاية مأساوية لصيدلانية شابة.. سقطت سيارتها في مياه البحر بالدقهلية
وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيقترح الآليات التنفيذية لحصر السلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لاتنخدعوا فى الطقس.. ظواهر مناخية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، معلقا :"  إحنا على بعد ساعات من وداع أبيب ودخول آخر شهور الصيف الفلكي، وبداية العد التنازلي لدخول الخريف" 

أهم الظواهر المناخية

 

وكشف "فهيم" خلال تصريحات له، عن الظواهر المناخية المتوقعة خلال تلك الفترة ، وهي  انكسار في حرارة النهار والصهد ، كذلك رطوبة خانقة وندى تقيل جدًا على النبات ، وفرق كبير بين حرارة الليل والنهار ، مع شبورة صباحية بتبدأ تطلّ على الطرق الزراعية والوجه البحري ، فضلا عن  بداية ظهور سحب وأمطار خفيفة عالسواحل

انكسار الحرارة جزئيا 

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " 
إنه من الفترة  5 إلى11 أغسطس تنكسر  الحرارة  جزئيًا ، وهذا بسبب كتلة هوا شمالية باردة دخلت ضغطت على المرتفع المداري مما يعني الهواء السخن منحسر فوق جنوب البلاد وبدأت الحرارة تنخفض  شمالاً.

وأشار الدكتور محمد فهيم إلي أن الحرارة سوف تنخفض تدريجيًا فى  القاهرة والوجه البحري فرق 4-5 درجات، و الصعيد: فرق 2-3 درجات ، أما درجات فى الليل تتراوح درجات الحرارة 22 ل 24°م في الشمال ، ولكن ستظل  الرطوبة مرتفعة  ،مع ظهور واضح للشبورة على الزراعية والسريعة مع الصبح.

وتابع قائلا :" فيه نشاط كبير للرياح في خليج السويس وارتفاع للموج مما يعني أنها لها  علاقة بنقل أو صيد أو سفر" .

متى يعود ارتفاع درجات الحرارة؟

وحذر أنه ابتداءً من 12 أو 13 أغسطس سيعود ارتفاع درجات الحرارة بقوة .

حالة الطقس غدا

 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 

حالة السواحل

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأمطار البحر المتوسط طقس ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

ترشيحاتنا

البنك المركزي المصري

المركزي المصري: 360 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي.. تفاصيل

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

وزير التموين

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

بالصور

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
مقتل طفل

7 عصائر طبيعية تقوي المناعة بفاعلية لمواجهة الأمراض

عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض
عصائر طبيعية لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض

من عجينة البسبوسة .. حولى السميد لطبق حلوى عالمى جديد

حلى الامير
حلى الامير
حلى الامير

فوائد البروكلي الصحية.. مضاد حيوي يحارب الأمراض ويعزز المناعة

فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية
فوائد تناول البروكلي الصحية

فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد