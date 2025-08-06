لاتنخدعوا فى الطقس.. ظواهر مناخية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ، معلقا :" إحنا على بعد ساعات من وداع أبيب ودخول آخر شهور الصيف الفلكي، وبداية العد التنازلي لدخول الخريف"

أهم الظواهر المناخية





وكشف "فهيم" خلال تصريحات له، عن الظواهر المناخية المتوقعة خلال تلك الفترة ، وهي انكسار في حرارة النهار والصهد ، كذلك رطوبة خانقة وندى تقيل جدًا على النبات ، وفرق كبير بين حرارة الليل والنهار ، مع شبورة صباحية بتبدأ تطلّ على الطرق الزراعية والوجه البحري ، فضلا عن بداية ظهور سحب وأمطار خفيفة عالسواحل

انكسار الحرارة جزئيا

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ "

إنه من الفترة 5 إلى11 أغسطس تنكسر الحرارة جزئيًا ، وهذا بسبب كتلة هوا شمالية باردة دخلت ضغطت على المرتفع المداري مما يعني الهواء السخن منحسر فوق جنوب البلاد وبدأت الحرارة تنخفض شمالاً.

وأشار الدكتور محمد فهيم إلي أن الحرارة سوف تنخفض تدريجيًا فى القاهرة والوجه البحري فرق 4-5 درجات، و الصعيد: فرق 2-3 درجات ، أما درجات فى الليل تتراوح درجات الحرارة 22 ل 24°م في الشمال ، ولكن ستظل الرطوبة مرتفعة ،مع ظهور واضح للشبورة على الزراعية والسريعة مع الصبح.

وتابع قائلا :" فيه نشاط كبير للرياح في خليج السويس وارتفاع للموج مما يعني أنها لها علاقة بنقل أو صيد أو سفر" .

متى يعود ارتفاع درجات الحرارة؟

وحذر أنه ابتداءً من 12 أو 13 أغسطس سيعود ارتفاع درجات الحرارة بقوة .

حالة الطقس غدا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وغرب القاهرة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.



حالة السواحل

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 الى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.