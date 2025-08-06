الزراعيين: ربط المؤهلات بإحتياجات الوظائف وفق سوق العمل

نظمت نقابة الزراعيين إحتفالية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين لتكريم 500خريجا لتأهيلهم لسوق العمل فى مجال 38 مهنة بنادى الزراعيين بالدقى وذلك بالزي الرسمى للخريجيين فى تقليد جديد النقابة وتم تسليم درع للمتفوقين الاوائل مع شهادة المزاولة وشهادة حضور معتمدة من مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الخارجية للتوثيق.



وقال نقيب الزراعيين إنه يجري حاليا الإعداد لتدريب أكثر من 10 الاف خريج باذن الله من جميع التخصصات من جميع الكليات والمعاهد الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصة أن النقابة هى بيت خبرة لكل الزراعيين وذلك تحت إشراف وتدريب أستاذة فى جميع التخصصات من الجامعات المصرية .

وأكد «خليفة»، حرص النقابة على تنظيم هذه الدورات شهريا لجميع شباب الزراعيين لتأهيلهم الى سوق العمل في ضوء التزام النقابه العامه للمهن الزراعيه كبيت خبره لجموع الزراعيين وغير الزراعيين مشيرا إلي جاهزية النقابة الى اي استشاره زراعيه من جميع المواطنين.

وأضاف نقيب الزراعيين إنه ليس الهدف من هذه البرامج التدريبية هو البحث عن موارد مالية ولكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية أو مجالات مزاولة المهن الأخرى في المجالات ذات العلاقة .

وأوضح «خليفة»، إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إن هناك طلبا شديدا من أسواق العمل علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .

ولفت نقيب الزراعيين إلي أنه تم الاستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها أن يكون المؤهل معتمدا من المجلس الأعلى للجامعات وينطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور .

وأشار «خليفة»، إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتياز المتقدمين تقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.

وأوضح نقيب الزراعيين إن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون باعتبارها إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدى الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.

وأشار «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة التغذية من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد إجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات لاند سكيب، مشيرا إلي حق الحاصلين علي المؤهل الاكاديمي المعادل من المجلس الاعلى للجامعات سواء كان كلية زراعة او كلية علوم مقيد في النقابة كمهندس زراعي يحصل علي شهادة مزاولة مهنة بدون الحاجة الى هذا البرنامج التدريبي لان معه مؤهل أعلى من البكالوريوس بشرط حصوله علي مؤهل اكاديمي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كردي مدير مركز التدريب بنقابة الزراعيين انه تم تخريج دفعه 41 تغذيه و 99 تحاليل طبيه وجوده وسلامه غذاء ولاند سكيب تنسيق حدائق تصميم شبكات ري زراعه اسطح بمشاركة جهاز تنميه المشروعات الصغيره المتوسطة متناهية الصغير .

وأضاف «كردي»، إنه تم خلال فعاليات الإحتفالية عرض نماذج من الحاصلين على تمويل من جهاز المشروعات وتوزيع استمارات لجميع الحضور لمعرفه العمل المطلوب لكل شخص لتأهيلهم لسوق العمل عن طريق جهاز تنميه المشروعات المتابعة من النقابه العامه للمهن الزراعيه مشيرا إلي إنه يتم منح شهادة إستشاري لمن تخطوا عمر الستين عاما، ويحصل أيضا عليها العاملون في الحكومة بعد سن المعاش.

واضاف مدير مركز التدريب في نقابة الزراعيين ان وزاره العمل شاركت في البرنامج التدريبي لاستعراض التدريبات المتاحه اماكنها بوزاره العمل للحضور مجانا في جميع المجالات موضحا ان نقابه المهن الزراعيه بيت خبرة تحت مظله واحده تضم خبرات متميزة من المهندسين الزراعيين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية.

وأوضح «كردي» اهمية الاستفاده من جميع الدورات المجانيه تحت اشراف النقابه العامه للمهن الزراعيه بحضور الاساتذه والخبراء لالقاء المحاضرات مجانا وتوزيع شهادات مزاوله المهنه كارنيه مزاوله مهنه مختومة معتمد من النقابه لتقديمها للجهات المعنيه في حاله طلبها مشيرا إلي عرض جميع خدمات النقابه لعدد 1000 متدرب ومنها مصايف النقابه العامه للمهن الزراعيه بمطروح مدعمه بالاكل والشرب وتوفير المواصلات والانتقال والإستفادة من مشروع الرعايه الصحيه والتكافل والرعاية مشيرا إلي انه تم على هامش حفل التخرج تنظيم قافلة طبية شملت أجراء بعض الفحوصات والتحاليل لأكثر من 500 متدرب المعامل الطبية الشهيرة وذلك بالمجان

ومن جانبه أكد المهندس جمال معاطي منسق عام التدريب في نقابة الزراعيين حرص النقابة على تنظيم هذه الدورات شهريا لجميع شباب الزراعيين لتأهيلهم الى سوق العمل في ضوء التزام النقابه العامه للمهن الزراعيه كبيت خبره لجموع الزراعيين وغير الزراعيين مشيرا إلي جاهزية النقابة الى اي استشاره زراعيه من جميع المواطنين.

اضاف «معاطي» انه تم تخريج بعض الاستشاريين الزراعيين اصحاب الخبرات في جميع التخصصات الذي مر عليهم مدة 20 عام في نفس التخصص حيث ان قانون النقابه العامه للمهن الزراعيه 31 لسنه 1966 المنوط بمنح المزاوله المهنه الاستشاري لجميع الحاصلين على البكالوريوس من العلوم الزراعية موضحا إنه تم عرض مجموعة من المحاضرات في كافة التخصصات والمجالات الزراعية بمشاركة الأساتذة المتخصصين وأصحاب الخبرات.

وأوضح منسق عام التدريب في نقابة الزراعيين انه تم تخريج بعض الاستشاريين الزراعيين اصحاب الخبرات في جميع التخصصات الذي مر عليهم مدة 20 عام في نفس التخصص حيث ان قانون النقابه العامه للمهن الزراعيه 31 لسنه 1966 المنوط بمنح المزاوله المهنه والاستشاري لجميع الحاصلين على البكالوريوس من العلوم الزراعية موضحا إنه تم عرض مجموعة من المحاضرات في كافة التخصصات والمجالات الزراعية بمشاركة الأساتذة المتخصصين وأصحاب الخبرات.