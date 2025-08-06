فتوح يغيب عن افتتاحية الزمالك؟ والجلسة الفاصلة تقترب

كشف الناقد الرياضي محمود فؤاد، عن مستجدات داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، لن يشارك بنسبة كبيرة في مواجهة الزمالك الافتتاحية في الدوري الممتاز أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب عدم الجاهزية الفنية حتى الآن.

وقال “فؤاد”، خلال ظهوره في برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن فتوح لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لاستعادة حالته الفنية والبدنية الكاملة قبل العودة للمباريات الرسمية، ما يصعّب مشاركته في المباراة الأولى بالموسم الجديد.

يأتي ذلك وسط رغبة يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد قبل ساعات من غلق باب القيد في الانتقالات الصيفية.

واستبعد فيريرا ، أحمد فتوح من حساباته بعد أزمة خروجه من المعسكر وحضوره حفل غنائي في الساحل الشمالي.

ويستعين الزمالك في الفترة الأخيرة بخدمات المغربي بنتايك كظهير أيسر بعد تألقه وتقديمه اداء مميز في الموسم الماضي أدى إلى تفعيل بند الشراء من ناديه سانت إيتيان الفرنسي.

وخلال الساعات القليلة المقبلة - قبل غلق باب القيد- سيتم حسم استمرار فتوح من عدمه مع نادي الزمالك ولكن أقرب التوقعات إستمرار اللاعب كبديل في الموسم الجديد.