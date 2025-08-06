اتحاد أمهات مصر يرصد شكاوى ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت استغاثات الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

حيث نشرت عبير منشورا علي صفحة الاتحاد والائتلاف، في الفيسبوك، وجهت إلي أولياء الأمور، تضمن: "اشتريتم الكتب الخارجية ولا لسه؟، والأسعار عامله إيه؟

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "للأسف كتب 2 ثانوى غالية جدا ربنا يلطف بينا جميعا، محتاجين رحمه على أولياء الأمور ونتمنى تخفيض أسعار الكتب رأفة بأولياء الأمور، خاصة من لديه أكثر من طالب فى التعليم هايجيب منين؟، أتمنى من وزير التعليم ينظر لأولياء الأمور ويقوم بعمل رقابة على الكتب الخارجية".

وأضافت ولي أمر أخري: "للأسف أسعار كتب الثانوى محتاجة قرض من البنك المركزى، الأسعار مبالغ فيها وكتاب اللغة العربية ب 515 جنيه والجغرافيا 370 جنيه، ولسه الباقى بجد الموضوع صعب جدا ربنا يرحمنا برحمته".

واستكملت أخري: "أنا اشتريت كتاب اللغة العربية ب 550 جنيه ثالثة ثانوى، والمعاصر فيزكس 610 جنيه للثانوية العامة"، وتابعت أخري: "والله الأسعار صعبة جدا، أنا بنتى فى كى جى أقل كتاب ب 185 و200 جنيه".

وذكرت ولي أمر: "احنا لسه محدش اشترى كتب خارجية حتى الآن أولياء أمور ثانوية عامة 2026، لأننا مرتبطين بالأساتذة اللى هيشرحوا كل أستاذ معاه كتاب معين كل المجموعة اللى معاه لازم تلتزم بيه أول ما يبدأ هنبدأ معاه بإذن الله، لكن أنا اسمع إن الكتب الخارجية المعاصر فيزياء وصل سعره 610، هنتابع الشرح أون لاين والملازم ونحاول على اد ما نقدر نتبع التعليمات وربنا معانا كلنا ويوفق ولادنا إلى ما فيه الخير ليهم ولينا ويفرحنا بيهم كلنا".

موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات مؤكدة ما يلي :

موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة 2026 .. تفاصيل الخريطة الزمنية

موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 لصفوف النقل والإعدادية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

موعد إجازة نصف العام 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني 2026



- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني و الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026



مواعيد الامتحانات الشهرية في العام الدراسي 2026

- الاختبار الشهري الأول : من 25 مارس 2026 حتى 3 ابريل 2026

- الاختبار الشهري الثاني : من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026



مواعيد عقد اللقاءات التشاورية لأولياء الأمور في المدارس في العام الدراسي 2026

- عقد اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور : 8 ابريل 2026

- عقد اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور : 7 مايو 2026



موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في العام الدراسي 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026



قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )