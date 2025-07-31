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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تحذر من مدارس تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

حذرت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، من  انتشار عدد من المدارس التى تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة 

وقالت الصفحة الرسمية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية : نؤكد على أبناؤنا الطلاب وأولياء الأمور بأن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هى المنشورة على الصفحة الرسمية فقط دون غيرها لذا وجب التنبيه

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة :
الإمام محمد متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية
التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات (بدر)
حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية
إلكترومصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
بي. تك الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القاهرة - مدينة نصر
فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية
غبور 1 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ( مايو )
الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية
صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية
الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان
أبدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية - بدر
جينز كار للتكنولوجيا التطبيقية
انسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية للإنشاءات
البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية فى مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة
مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية
مصر إيطاليا للتكنولوجيا التطبيقية
انبى للتكنولوجيا التطبيقية
إنوفو للتكنولوجيا التطبيقية
مجمع اتحاد بنوك مصر للتكنولوجيا التطبيقية
مدرسة A T K للتكنولوجيا التطبيقية  
الهيئة العربية للتصنيع 2 للتكنولوجيا التطبيقية بمصر الجديدة

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة :

الفنون الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المشتركة
غبور 2 الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ( أكتوبر)
WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الجيزة - الشيخ زايد
السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات
عمار للتكنولوجيا التطبيقية
نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
ايفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
لينة للتكنولوجيا التطبيقية
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية
البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية
أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية ونظم جودة و سلامة الغذاء

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة مطروح :

العلمين الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية - بمطروح
الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بالضبعة
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة مرسي مطروح


* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية :

WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسكندرية
فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
سيدبك للتكنولوجيا التطبيقية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الفيوم :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الفيوم

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية :

السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية
MCV الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الشرقية
ريماس الند للتكنولوجيا التطبيقية
البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية للصناعات الغذائية
مدحت السويدي 2 للتكنولوجيا التطبيقية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بورسعيد :

ريادة الثانوية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية
ظهر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بورسعيد.

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة السويس :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة السويس

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة قنا :
سي أف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة قنا

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة سوهاج :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة سوهاج

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة اسوان :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة اسوان

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنيا
مصر للتامين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
نهر الخير الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية
محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية
سمارت للتكنولوجيا التطبيقية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط :
احمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة أسيوط

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القليوبية :
ايجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة القليوبية
ابوزعبل للتكنولوجيا التطبيقية
ارابكوميد للتكنولوجيا التطبيقية
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وسلاسل الإمداد والتوريد
مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا التطبيقية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الدقهلية :
WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة الدقهلية - المنصورة

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الإسماعيلية
المهندس عبد الحميد ابو بكر للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية :
العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
ايفر جرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية
السادات الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
اريس ايجيبت الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة المنوفية

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط :
أبدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية - دمياط
دمياط الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة دمياط

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة جنوب سيناء

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة بني سويف :
بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة بني سويف

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة البحيرة :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة البحيرة

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الغربية :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الغربية
صالح كامل الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لصناعات الملابس الجاهزة والنسيج
المهندس عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الوادي الجديد :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الوادي الجديد

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة كفر الشيخ :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة كفر الشيخ

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الأقصر :
اي اف جي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة الأقصر

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة شمال سيناء :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - شمال سيناء

* مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة البحر الأحمر :
WE للتكنولوجيا التطبيقية - محافظة البحر الأحمر
 

التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التربية والتعليم

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