التعليم تنفي التلاعب في إجابات طلاب الثانوية العامة|وتؤكد:"مفيش شك" في التصحيح الالكتروني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا عاجلاً حسمت خلاله الجدل المثار على السوشيال ميديا ، بعد قيام أحد طلاب الثانوية العامة 2025 ، بنشر منشور على فيس بوك زعم خلاله اكتشاف تلاعب في الإجابات أثناء الاطلاع على ورقته في مقر تظلمات الثانوية العامة 2025

التعليم تؤكد عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : ردا على يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص نشر أحد الطلاب صورا لإجاباته في ورقة إجابة البابل شيت مدعيا تغيير الإجابات التي قام بحلها في أحد المواد الامتحانية، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

التعليم : التصحيح الالكتروني لا يتضمن أي تدخل بشري

وفي هذا الإطار، توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطوات تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تخضع لعدد من الإجراءات الصارمة، بداية من وضع أوراق الاجابة في صناديق مغلقة بعد خروجها من لجنة الامتحانات وصولا إلى لجان النظام والمراقبة المختصة باستلام الأوراق ثم إلى مقر إجراء التصحيح الالكتروني الذي لا يتضمن أي تدخل بشري ويتم تلقائيا وفقا لنموذج الإجابة في كل مادة امتحانية.

التعليم : إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لا تقبل أي مجال للشك

وتؤكد ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة لا تتضمن أي اجراءات قد تنتقص من حقوق الطلاب، حيث تخضع لخطوات صارمة لا تقبل أي مجال للشك، مشيرة إلى أنه تم التحقيق في الادعاءات المتداولة والتي ثبت بالفحص والمراجعة عدم صحتها تماما.

كما تناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام عدم الانسياق خلف هذه الادعاءات المضللة، مؤكدة حرصها على التفاعل المتواصل والرد على أي شائعات قد يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشكيك وإثارة الرأي العام، مؤكدة أن الوزارة حريصة على صالح الطلاب وحصولهم على حقوقهم كاملة.

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور



وكان نشر أحد طلاب الثانوية العامة ويدعى زياد علي سعيد محمد جويلي من دمنهور ورقم جلوسه 1524091 ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، استغاثة لوزارة التربية والتعليم و رئاسة مجلس الوزراء ، أكد خلالها أنه أثناء اطلاعه على أوراقه في مادة الكيمياء بمقر تظلمات الثانوية العامة 2025 ، فوجئ بتغيير اجاباته ببعض الأسئلة في البابل شيت

ووثق الطالب استغاثته بصور من داخل مقر تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم ، حيث صور ما كتبه في ورقة ملاحظات محضر تظلمات الثانوية العامة قائلا :

- في السؤال 35 اجابتي الصحيحة د وتم تغيير الإجابة من احد معدوم الضمير

- في السؤال 39 : اجابتي الصحيحة ج وتم تغييرها أيضا

وأضاف الطالب في ملاحظاته المدونة رسمية بمحضر تظلمات الثانوية العامة 2025 : بالنظر الى شكل علامة × التي دونتها بنفسي في السؤال13 و 37 يتضح انه مختلف عن شكل العلامة التي تم وضعها من شخص مجهول في السؤالين 35 و 39 ، برجاء النظر فقط وسوف تلاحظوا خحم الدمار الشامل في المنظومة .. أملنا الأخير رأي اللجنة الفنية وحسبي الله ونعم الوكيل والله ولي التوفيق

ولم يكن هذا هو المنشور الوحيد على فيس بوك الذي يتحدث عن هذه الشكوى الا ان عددا اخر من الطلاب كتب منشورات على فيس بوك بنفس الشأن .