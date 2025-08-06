أنا مش تاجر أعضاء ومش هرحم اللي هيشهر بيا.. أحمد وفيق يخرج عن صمته بعد الفيديو المسيء

خرج الفنان أحمد وفيق عن صمته، بعد تداول مقطع فيديو مفبرك عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمّن تسجيلًا صوتيًا مركبًا بصوت يُشبه صوته، جرى ربطه بمقطع مصور حقيقي له أثناء تهنئته لـ"نوح"، نجل صديقه الفنان محمد عطية بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب وفيق عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك":«في شخص نشر فيديو ليا وأنا بعمل تهنئة لنوح ابن صديقي محمد عطية، وحط عليه مكالمة صوتية مفبركة بين شخصين من التيك توك، الصوت قريب من صوتي وبيوحي إني عنصر في تجارة الأعضاء أنا مش تاجر أعضاء ومش هرحم اللي هيشهر بيا».

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/0kHW-6okLbg