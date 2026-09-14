ادعى أنه طبيب تجميل.. سيدة تتعرض للابتزاز والتهديد من شاب في التجمع الخامس

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي لـ سيدة تستغيث من تعرضها للابتزاز والتهديد من شاب في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، إدعى كذباً أنه طبيب تجميل.

وظهرت السيدة في مقطع فيديو تروي فيه تفاصيل استدراجها أو التعامل مع الشاب بناءً على صفته المزيفة كطبيب تجميل، قبل أن يبدأ في تهديدها وابتزازها.

وقالت في مقطع الفيديو:" القصة بدأت من شهر 4، الولد دا عرفني بنفسه إنه دكتور تجميل وعرض عليّا الخدمات اللي بتقدمها العيادة بتاعته بتخفض، ورديت عليه وصدقته فعلًا، ولكن فيه بنوتة اتأذت منه ونبهتني وحذرتني من التعامل معاه."

وأضافت :"بالفعل عملت له بلوك والموضوع انتهى ونسيت، ولكن من 10 أيام كلمني في التليفون وعرض عليّا الإجراءات التجميلية اللي بتقدمها عيادته كشغل، وكان بيتكلم بطريقة احترافية، قفلت معاه وأنا رافضة التعامل معاه".

وختمت : "رجع يتصل تاني بعد كذا يوم وبيهددني، وقالي هولع فيكي وهخطف عيالك وهولع في البوتيك بتاعك، أنا بحبك ومجنون بيكي، ولكن أنا مش هسيب حقي وهتخذ ضده الإجراءات القانونية، وبحذر البنات إنها متصدقش أي حد، ولا توافق على التصوير في العيادات حتى لو دا شغلها متصوّرش مع حد مش معروف".