الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين، عن التوسع في إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات.



وأضاف رئيس الوزراء للمحافظين: سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

استقرار أسعار السلع



وطالب رئيس الوزراء من المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين.



