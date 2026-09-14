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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تخصيص 1168 قطعة أرض  للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق "القادسية، والكيلو 48، والأمل والعدلية "سابقًا"" بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية أرقام (50 – 51 – 52 – 53 – 54).

وأوضحت وزيرة الإسكان، أنه تم تسكين المواطنين وتسليمهم إخطارات تخصيص قطع الأراضي، والتي تتنوع مساحاتها بين "350 و400 و450 و500 متر مربع"، إلى جانب قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، التي تتراوح بين "750 و4200 متر مربع".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة يحظى بأولوية قصوى من جانب الوزارة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لهم، مشددة على ضرورة استكمال إجراءات توفيق الأوضاع والإسراع في إنهاء إجراءات التسكين والتخصيص للحالات المستوفاة، وصولًا إلى اعتماد المخططات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق المضافة وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة بها.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم، والعمل على تيسير الإجراءات أمامهم، بما يضمن سرعة إنهاء معاملاتهم وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم، ودعم جهود الدولة في تنظيم وتنمية المناطق المضافة إلى المدن الجديدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرعات العلنية تأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وإنهاء معاملات المواطنين المستوفين، وفق آليات واضحة تضمن النزاهة والشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال التسكين تسير بالتوازي مع تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمناطق المضافة، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، وفق برامج تنفيذية محددة، بما يسهم في رفع جاهزية هذه المناطق، وتهيئتها للتنمية العمرانية واستقرار المواطنين بها.

الإسكان القادسية الكيلو 48 الأمل والعدلية العبور الجديدة

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