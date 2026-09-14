وزيرة الإسكان تتابع موقف أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن»

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة.

وشددت على ضرورة استمرار ودفع معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب المواطنين وملاك أراضي «بيت الوطن»، ومتابعة تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع وفقًا للخطط والبرامج التنفيذية المحددة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، والتعامل الفوري مع الملاحظات التي يتم رصدها خلال المتابعة الميدانية.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم الانتهاء من أعمال الإنارة في معظم أحياء ومناطق «بيت الوطن»، مع استمرار تنفيذ الأعمال والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المناطق أمام المواطنين، كما تتواصل أعمال تنفيذ الطرق، حيث يجري تنفيذ واستكمال طبقات السن والأسفلت وفقًا للمواصفات الفنية وخطط التنفيذ المعتمدة، مع العمل على الانتهاء من الأعمال تباعًا طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بقطع أراضي مشروع «بيت الوطن»، بمدينة المنيا الجديدة، ومنها مشروع مرافق منطقة الـ310 أفدنة، الذي يخدم مراحل «بيت الوطن» الثامنة والتاسعة والعاشرة، بإجمالي 343 قطعة أرض.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري دفع العمل بمشروعات مرافق منطقة «بيت الوطن»، حيث تمت متابعة الأعمال على الطبيعة والوقوف على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية والتوسعات التي تشهدها المدينة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تمت متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرافق بالأحياء السكنية الحادي عشر والثاني عشر، ضمن مشروع «بيت الوطن»، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الطرق بالأحياء المستهدفة، حيث وصلت معدلات الإنجاز بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

وفي ختام المتابعة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار العمل بمختلف قطاعات «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتطلب تدخلات عاجلة لاستكمال عناصر البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات.