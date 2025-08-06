الأردن: مستوطنون اعتدوا على قافلة مساعدات متجهة إلى غزة

قالت المملكة الأردنية الهاشمية، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قافلة مساعدات متجهة إلى غزة اليوم الأربعاء ، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام، متهمة إسرائيل بالفشل في التصرف بحزم لمنع الهجمات المتكررة.

وصرّح متحدث للحكومة، بأن قافلة المساعدات الإنسانية، التي تحمل 30 شاحنة، تأخر وصولها في انتهاك للاتفاقيات الموقعة.

وأضاف متحدث الحكومة: "هذا يتطلب تدخلاً إسرائيلياً جدياً، وعدم التهاون في التعامل مع من يعرقل وصول هذه القوافل".

حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة من شأنه أن يؤدي إلى "عواقب كارثية"، في حين أفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر في احتلال كامل للأراضي الفلسطينية.

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين في اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية لملايين الفلسطينيين وقد يعرض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر".

