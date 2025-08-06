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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق تحتجز ناقلة نفط ليبيرية قبالة سواحل البصرة

ناقلة نفط ليبرية
ناقلة نفط ليبرية
محمود نوفل

ذكرت وسائل اعلام عراقية ان  القوة البحرية العراقية والموانئ، اليوم الأربعاء، احتجزت ناقلة نفط ليبيرية محملة بربع مليون طن من مادة "النفط الأسود" قبالة سواحل محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الناقلة المحتجزة تحمل الجنسية الليبيرية، وحمولتها تقدر بقرابة ربع مليون طن من مادة النفط الأسود".

وذكر المصدر أن الاحتجاز جاء بعد تفتيش الناقلة والتأكد من أوراقها، حيث تبين أنها تفتقر إلى الأوراق الثبوتية المطلوبة.

واشار الي أن الشركة المعنية، في حال عدم تقديمها للأوراق اللازمة، سيتم تحويل ملف القضية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

العراق ناقلة نفط سواحل البصرة ليبيريا النفط الاسود

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