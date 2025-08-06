جيش مريض نفسيًا... ارتفاع أعداد المصابين والانتحار في صفوف الاحتلال

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلًا عن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية، عن أرقام صادمة تتعلق بعدد الجنود المصابين في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، حيث يخضع حاليًا نحو 80 ألف جندي للعلاج ضمن برامج إعادة التأهيل.

وقالت الصحيفة إن من بين هؤلاء، يعاني أكثر من 26 ألف جندي من اضطرابات نفسية حادة، نتيجة الصدمات الميدانية المتراكمة والضغوط النفسية التي تعرضوا لها خلال العمليات العسكرية المتواصلة في غزة وجنوب لبنان.

وفي وصف خطير للوضع، نقلت الصحيفة عن مسئولين في الوزارة قولهم إن "عدد مصابي الجيش وتفشي حالات الانتحار أصبح تحديًا وطنيًا كبيرًا يهدد تماسك المنظومة العسكرية والنسيج الاجتماعي الإسرائيلي"، في ظل ازدياد الضغط على البنية الصحية والنفسية داخل المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا الكشف في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل بشأن استمرار الحرب، وسط شعور متنامٍ بالإنهاك وفقدان الأهداف الاستراتيجية الواضحة، في ظل ارتفاع الخسائر البشرية والمعنوية في صفوف الجيش والمجتمع الإسرائيلي على حد سواء.