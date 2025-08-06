زيلينسكي يحث أمريكا على تكثيف ضغوطها على روسيا لوقف الحرب

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، واشنطن على تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء تدخلها وما تقول أنه عملية عسكرية لها على أوكرانيا خلال زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو.

واعتبر زيلينسكي أنه من الضروري تعزيز جميع أدوات الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة الدول السبع حتى يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا.

وذكر أن أوكرانيا “ترى الإرادة السياسية، وتُقدّر جهود شركائنا، وأمريكا، وكل من يُساعد”.



ووصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى موسكو اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، حيث سيلتقي بالقيادة الروسية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعطى ترامب روسيا مهلة حتى يوم الجمعة لوقف حملتها العسكرية أو مواجهة عقوبات جديدة.

في غضون ذلك، أفاد مسؤولون أوكرانيون يوم الأربعاء بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين خلال الليل في قصف روسي لمنطقة زابوريجيا.



ولم يحدد المصدر الأميركي ما إذا كانت اللقاءات ستشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقى به ويتكوف عدة مرات في السابق.

وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه لا "يستبعد" عقد اجتماع مع بوتين.

ورغم الضغوط التي تمارسها واشنطن، واصلت روسيا حملتها ضد جارتها الموالية للغرب.

فشلت ثلاث جولات من محادثات السلام في إسطنبول في تحقيق تقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل، حيث يبدو الجانبان متباعدين .

وطالبت موسكو أوكرانيا بالتنازل عن المزيد من الأراضي والتخلي عن الدعم الغربي.

وتدعو كييف إلى وقف فوري لإطلاق النار، بينما حرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأسبوع الماضي على الضغط من أجل "تغيير النظام" في موسكو.

