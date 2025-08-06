وزير الخارجية لـ نقيب الصحفيين: نقدر جهودكم في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وحضر اللقاء محمد الشاذلى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنتى الشئون العربية والدولية بالنقابة.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير للدور الذى تضطلع به النقابة وجموع الصحفيين في الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية والقومية، وتنوير الرأى العام بالتحديات التى تواجهها الدولة وعالمنا العربي والمنطقة، خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التى تموج بها المنطقة.

وثمن وزير الخارجية، التعاون القائم بين وزارة الخارجية ونقابة الصحفيين وسائر المؤسسات الصحفية المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والإعلامية الوطنية.

كما تناول اللقاء الدور الحيوي الذي تضطلع به النقابة والصحافة المصرية والإعلام المصري بشكل عام، فى نقل صورة دقيقة وواقعية لمظاهر التقدم التى تشهدها الدولة المصرية فى القطاعات والمجالات المختلفة، وأيضاً بالمخاطر والتحديات التى تواجهها، والتوعية بالجهود المبذولة للارتقاء بالمجتمع والدفاع عن المصالح الوطنية وأمن واستقرار المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية مع نقيب الصحفيين ، مجالات التعاون بين الوزارة والنقابة، حيث تم بحث تنظيم فعاليات ولقاءات وجلسات تثقيفية دورية بالنقابة وتستعرض محددات السياسة الخارجية المصرية في ظل مبدأ الإتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمواقف المصرية إزاء الملفات الإقليمية والدولية المختلفة، وعلي رأسها القضية الفلسطينية، وتنظيم برامج وأنشطة مشتركة فى مجال التدريب وبناء القدرات، فضلا عن تسهيل إجراء المعاملات القنصلية لأعضاء النقابة فى مكاتب التصديقات المختلفة.