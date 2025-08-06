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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يهاجمون قوافل المساعدات والإغاثة المتجهة إلى غزة

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
القسم الخارجي

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، على إغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى قطاع غزة، متعمدين عرقلة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل مواد غذائية وإمدادات طبية حيوية إلى سكان القطاع المحاصرين.

ووفقًا لشهود عيان وتقارير منظمات حقوقية، قام المستوطنون بوضع مركباتهم وحواجز حجرية على الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ الأساسي لدخول المساعدات، ورددوا شعارات تحريضية ضد إدخال أي مساعدات لغزة. ورفع بعضهم لافتات تحمل عبارات مثل: "لا طعام لأعدائنا" و"دعوا غزة تجوع".

وفي تصعيد خطير، أعلنت الحكومة الأردنية اليوم أن قافلة مساعدات إنسانية أردنية كانت متجهة إلى غزة تعرضت لهجوم من قبل مستوطنين إسرائيليين، ما أسفر عن إلحاق أضرار بعدد من الشاحنات دون وقوع إصابات بشرية. 

ونددت عمان بشدة بالهجوم، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واستهدافًا مباشرًا للجهود الإنسانية الأردنية التي تسعى لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع".

وقالت الحكومة الأردنية إن الهجوم الذي وقع هو الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، متهمة إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات. 

وأكد الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، لوكالة رويترز، أن القافلة التي كانت تحمل 30 شاحنة من المساعدات الإنسانية تأخرت في الوصول إلى غزة في انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة.

وأضاف المومني: "هذا يتطلب تدخلًا إسرائيليًا جادًا، وعدم التهاون مع أولئك الذين يعرقلون هذه القوافل"، مطالبًا تل أبيب بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المساعدات الإنسانية وضمان وصولها دون عوائق.

تأتي هذه الاعتداءات في وقت تواجه فيه غزة أوضاعًا إنسانية كارثية، وسط تفشي المجاعة ونقص حاد في الغذاء والدواء، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقد وصفت منظمات إغاثية دولية هذا التصرف بأنه "عمل لا إنساني وجريمة أخلاقية"، محذرة من أن عرقلة قوافل الإغاثة تهدد حياة الآلاف، لا سيما الأطفال والمرضى.

من جهتها، طالبت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر السلطات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات فورية لحماية قوافل المساعدات وضمان وصولها الآمن إلى المدنيين في غزة دون عوائق أو تأخير.

وفي وقتٍ لا تزال فيه غزة تعاني من دمار واسع النطاق نتيجة الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا، يضاف هذا السلوك إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها سكان القطاع.

مستوطنون الاحتلال غزة إسرائيل الأردن قوافل مساعدات

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