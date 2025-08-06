مصرع 4 في حادث سقوط طائرة بالجزائر

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، عن تحطم طائرة استطلاع أثناء مهمة تدريبية على مستوى مطار “فرحات عباس” في ولاية جيجل شرقي البلاد، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص كانوا ضمن طاقم الطائرة.

كانت الطائرة من نوع “زيلين” حيث أكدت الحماية المدنية في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الحادث وقع أثناء تنفيذ مهمة تدريبية، وأسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في الجزائر، إذ أعلنت وزارة الدفاع في 19 مارس الماضي عن تحطم طائرة مقاتلة جنوبي البلاد ومصرع قائدها خلال مهمة تدريبية روتينية.

كما شهدت البلاد في فبراير 2022 حادثة مماثلة عندما تحطمت طائرة من نوع “ميج 29” فور إقلاعها من قاعدة بوسفر الجوية غرب الجزائر، وأسفرت عن وفاة أحد الطيارين.

ومن جانبه، تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (واج) بالتعازي والمواساة إلى إطارات وأعوان الحماية المدنية وعائلات ضحايا الحادث.