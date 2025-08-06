طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

أثارت سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليهن بسبب محتواهن غير اللائق والفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ والتصرفات التي لا تتناسب مع الذوق العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل منزلها بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

وفي هذا السياق، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، صور خطوبة سوزى الأولى من طارق.

وقالت سوزي الأردنية: “شوية مشاكل بين الأهل فرقتنا عادي مفيش أي مشكلة، ربنا معاه ومعايا وربنا يسعد كل واحد في حياته، أنا طلعت أعمل الفيديو علشان لو شفتوه في أي مكان تاني مع حد غيري، لو انتوا شوفتوه محدش ييجي يقولي، إحنا خلاص مش لبعض”.

وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل أكثر عن حياة سوزي الأردنية.

https://youtube.com/shorts/7mrBKyHcv8g