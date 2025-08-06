أبو سمرة: مصر لم تتوقف عن دعم غزة.. والاحتلال منع المساعدات بتدمير معبر رفح

أكد محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن معبر رفح البري قد تم تدميره بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي، مما تسبب في شلل تام لحركة المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يكتفي بمنع دخول الإغاثة، بل يسعى لعزل غزة تمامًا عن العالم.

المساعدات ممنوعة رغم الجهود المصرية المتواصلة

وأوضح أبو سمرة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن مصر، منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، لم تتوقف عن إرسال قوافل المساعدات، وتنويع الإغاثة من غذاء ودواء ومستلزمات طبية، لكن قوات الاحتلال كانت تعرقل دخولها بشكل ممنهج.

حملات التشكيك في الدور المصري مرفوضة

وشدد على أن كل ما يُروّج حول تقاعس مصر عن دعم القطاع هو محض افتراء، مؤكدًا أن القاهرة لعبت وما زالت تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، وقال: "أي محاولة للتشكيك في هذا الدور مرفوضة وكاذبة، وتصدر عن منصات مغرضة".

مصر ستبقى العمق الحقيقي للقضية الفلسطينية

واختتم أبو سمرة، تصريحاته بالتأكيد على أن مصر كانت ولا تزال سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني، داعيًا جميع القوى إلى الالتفاف حول الموقف المصري، ورفض أي حملات تهدف إلى ضرب الثقة المتبادلة بين مصر وغزة.