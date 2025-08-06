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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه حرصاً على تحقيق الرضا الوظيفي للمعلمين، سيتم إعادة توزيعهم وفقا للترتيب الآتي:

  •   المعلمون المعينون منذ سنوات والذين قاموا بسد العجز خارج إداراتهم التعليمية إلى إداراتهم الأصلية، وفي حالة وجود زيادة بها يتم التوزيع إلى أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامتهم جنب رغباتهم.
  • المعلمون المساعدون ضمن المسابقة 30 ألف معلم (المرحلة الأولى) إلى أقرب إدارة تعليمية بها عجز لمحل إقامتهم
    -  المرحلة الثانية لأقرب إدارة تعليمية بها عجز.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم سد العجز بالمرحلة الثالثة والرابعة.

موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، مؤكدة ما يلي:

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول: من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026.

موعد بدء الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة 2026.. تفاصيل الخريطة الزمنية

 موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول: من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026.

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول: 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2026 لصفوف النقل والإعدادية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل: من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026.

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026.

موعد إجازة نصف العام 2026 

- إجازة نصف العام 2026: مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة. 

موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني 2026


- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني: من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026.

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والإجازات الرسمية.

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني: 88 + 84 = 172 يوما.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والثانوية العامة والدبلومات الفنية 2026

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026.

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني: من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026.

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026: بدء التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026.

- امتحانات الثانوية العامة 2026: من السبت 20 يونيو 2026.


مواعيد الامتحانات الشهرية في العام الدراسي 2026

- الاختبار الشهري الأول: من 25 مارس 2026 حتى 3 أبريل 2026.
- الاختبار الشهري الثاني: من 26 أبريل 2026 حتى 30 أبريل 2026.


مواعيد عقد اللقاءات التشاورية لأولياء الأمور في المدارس في العام الدراسي 2026

- عقد اللقاء التشاوري الأول لأولياء الأمور: 8 أبريل 2026. 
- عقد اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور: 7 مايو 2026.


موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في العام الدراسي 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي: من 20 أبريل 2026 حتى 22 أبريل 2026.

- موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي (عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وأنشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026.


قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد “اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط”.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المعلمين التعليم التعليم الفني

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