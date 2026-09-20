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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يارا السكري تؤدي مناسك العمرة وتشارك جمهورها لحظات روحانية من الحرم المكي

يارا السكري
يارا السكري
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة يارا السكري جمهورها جانبًا من لحظاتها الروحانية حيث ظهرت من داخل الحرم المكي خلال أدائها مناسك العمرة.

وظهرت يارا السكري في مقطع فيديو أمام الكعبة المشرفة، مرتدية الحجاب والعباءة، وسط أجواء روحانية، وحرصت على مشاركة متابعيها هذه اللحظات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظي ظهور يارا السكري بتفاعل من متابعيها، الذين تمنوا لها قبول العمرة والاستمتاع بهذه الزيارة المباركة


وأوضحت الفنانة يارا السكري حقيقة التصريحات التي أثارت تفاعلًا واسعًا بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وذلك بعد حديثها مع الإعلامي نيشان على هامش مشاركتها في قمة الإعلام العربي المقامة في دبي.

ونشر الإعلامي نيشان فيديو رفقة يارا السكري عبر حسابه على «إنستجرام»، وتحدثت يارا خلاله عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بأحمد العوضي، مؤكدة أنها لم تصفها بأنها علاقة حب كما تم تداولها.

وقالت يارا: «أنا مقولتش بحب، متقولنيش كلام مقلتهوش، أنا قولت فيه حاجة حقيقية ممكن تكون صداقة أو كيمياء، والكيمياء بيني وبين العوضي 20 من 10».

مسلسل سلطان الديب 

ويأتي حديث يارا بالتزامن مع مشاركتها أمام أحمد العوضي في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في ثاني تعاون يجمعهما على الشاشة.

ويحمل المسلسل توقيع محمود حمدان في التأليف ومحمد عبدالسلام في الإخراج، فيما تتواصل التحضيرات للعمل وترشيح باقي أبطاله، ومن بينهم لوجين خليفة وبسنت أبو باشا.

أعمال أحمد العوضي ويارا السكري 

وكان آخر تعاون درامي بين أحمد العوضي ويارا السكري من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

الفنانة يارا السكري لحظاتها الروحانية الحرم المكي أدائها مناسك العمرة الكعبة المشرفة أحمد العوضي مسلسل سلطان الديب

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