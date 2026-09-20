يتجاوز 8 دولارات في كاليفورنيا.. قفزة جديدة في أسعار الديزل بالولايات المتحدة

سجل ​​سعر جالون الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً جديداً بلغ 6.49 دولار، مقابل 3.69 دولار قبل عام، وفقاً للجمعية الأمريكية للسيارات.



سعر الديزل يتجاوز 8 دولار في كاليفورنيا



أعلنت جمعية السيارات الأمريكية أن متوسط ​​سعر الديزل في كاليفورنيا بلغ 8.21 دولارًا للجالون يوم الثلاثاء، فيما بلغ متوسط سعرالبنزين العادي 4.47 دولار للجالون، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.



ويستخدم الديزل على نطاق واسع في الشاحنات والقطارات والسفن والآلات الزراعية، وينعكس ارتفاع تكلفته على أسعار الغذاء والبناء والشحن، ما يزيد الأعباء على الأسر الأمريكية.

ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في محطات الوقود بالتزامن مع تداول خام برنت عند حوالي 107 دولارات للبرميل، وسط تزايد المخاوف بشأن الإمدادات ودخول مزارعي نصف الكرة الشمالي موسم الحصاد الذي يتطلب كميات كبيرة من الديزل.

أزمة مضيقي هرمز وباب المندب



لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مقيدة، في حين أدى إغلاق خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب إلى مزيد من القيود على خيارات التصدير.

ويربط هذا الخط، الذي تبلغ طاقته الإجمالية 7 ملايين برميل يومياً ولكنه ينقل ما يقدر بنحو 4-5 ملايين برميل يومياً منذ بدء الحرب، حقول النفط السعودية بميناء ينبع على البحر الأحمر، الذي يُعد بديلاً حيوياً لمضيق هرمز.

أدت الهجمات والتهديدات التي استهدفت سفن الشحن المرتبطة بالسعودية إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط الخام السعودي عبر مضيق باب المندب منذ أواخر يوليو، ما دفع إلى تحويل مسار الشحنات من ينبع شمالاً عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد المصري، حيث يُعتبر المسار الجنوبي غير آمن.

ويهدد إغلاق خط الأنابيب السعودي الآن الإمدادات التي تغذي هذه المسارات البديلة، إذ لا تملك ينبع سوى مخزون تصدير يكفي لخمسة إلى سبعة أيام فقط.

يؤثر هذا الاضطراب على المشترين الأوروبيين: فبحسب وكالات أرجوس ورويترز، قامت شركة أرامكو السعودية بإلغاء أو تأجيل شحنات النفط الخام لثلاث شركات تكرير أوروبية على الأقل كانت مقررة في أواخر سبتمبر إلى نوفمبر، حيث لجأت شركة أورلين البولندية إلى خامات بحر الشمال وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كبدائل.

ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط ​​سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، بحسب وكالة الطاقة الدولية، تجاوزت هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا 100 دولار أمريكي للبرميل في أوائل سبتمبر، وتداول الديزل الأمريكي بأكثر من 200 دولار أمريكي للبرميل، أي بزيادة قدرها 94% عن مستويات ما قبل الحرب، بينما ارتفع سعر خام برنت بنسبة 45%.