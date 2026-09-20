الأهلي يبدأ التحضير للقمة.. عموتة يقود المران ووائل جمعة ينسق لخوض وديات

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، عن تفاصيل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي

وقال محمود شوقي إن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، يعود إلى القاهرة صباح غدٍ الإثنين، على أن يقود مران الفريق مساء اليوم نفسه، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون.

وأضاف أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بدأ التنسيق مع عدد من الأندية لخوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات الدوري، وتجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

وكان عموتة قد قرر منح لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يعود الفريق بعدها إلى التدريبات الجماعية، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي فترة زمنية مناسبة للعمل على الجوانب الفنية والبدنية، وتجهيز اللاعبين قبل عودة المنافسات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتخطى أبو قير للأسمدة

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال فترة التوقف على رفع جاهزية الفريق، قبل استئناف منافسات الدوري ومواجهة الزمالك في الجولة السادسة.