فوق الـ 52 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات

ظل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 20-9-2026، متجاوزا مستوى الـ 52 جنيها، عقب ارتفاعه الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الأفريقي الدولي 52.10 جنيه للشراء 52.20 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصري الخليجي 52.09 جنيه للشراء 52.19 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB: 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك بيت التمويل الكويتي 52.08 جنيه للشراء 52.18 جنيه للبيع

سعر الدولار الان

سعر الدولار اليوم في أبوظبي الأول 52.06 جنيه للشراء 52.16 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 52.05 جنيه للشراء 52.15 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك البركة 52.05 جنيه للشراء 52.15 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي: 52.00 جنيه للشراء 52.10 جنيه للبيع