سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب في مصر استقراراً مع أول تعاملات اليوم الأحد 20-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

أظهرت تعاملات الذهب في مصر؛ ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية منذ آخر تداول أمس.

تحركات الذهب

وزاد سعر جرام الذهب مع تعاملات أمس بقيمة 40 جنيهًا داخل الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6395 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيها للشراء و50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.