قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكاء جوجل الاصطناعي يخترق ثلاث شركات دون إذن أثناء اختبار أمني | تفاصيل
علم مصر يظهر في احتفالات جماهير طرابزون بعد اكتساح جالطة سراي .. صور
مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-9-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد توجيهات الرئيس السيسي .. نواب يكشفون أهمية «كارت الخدمات الموحّد» في تطوير الخدمات الحكومية
«التعليم العالي» تحسم الجدل حول أعداد طلاب طب بورسعيد الأهلية .. تفاصيل جديدة
آية في القرآن تجلب الرزق.. وفضل سورة الواقعة لزوال الفقر
فرص عمل مشروع الضبعة.. 2300 وظيفة والرواتب تصل لـ40 ألف جنيه
قبل «عيد الغفران» .. رئيس الاحتلال يعفو عن جندي إسرائيلي أعدم فلسطينيًا
هاتريك تاريخي ومباراة مثالية .. «شوبير» يحتفي بإنجاز محمد صلاح في تركيا: تاريخ جديد للفرعون المصري
جوكر.. أحمد صالح: إمام عاشور يستاهل أي رقم ياخده.. وهيفضل أفضل لاعب في مصر
دعاء لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول.. بـ 13 كلمة يصبح عدوك صديقا حميما
الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في مصر استقراراً مع أول تعاملات اليوم الأحد 20-9-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت

أظهرت تعاملات الذهب في مصر؛ ثباتا دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية منذ آخر تداول أمس.

أسعار الذهب اليوم

تحركات الذهب

وزاد سعر جرام الذهب مع تعاملات أمس بقيمة 40 جنيهًا داخل الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب 6395 جنيها .

سعر الجنيه الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  6699 جنيها للشراء و6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 51.16 ألف جنيها للشراء و50.76 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى للموظفين| تفاصيل

نظام الإيجار التمليكي

الشروط ورابط التقديم.. غدا طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار التمليكي

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

شيخ الأزهر

عايزة أتجوز| فتاة بورسعيد تشعل الجدل.. وشيخ الأزهر يكشف حكم عرض الفتاة نفسها للزواج

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة

الأنبا بولا يعزي والدة أطفال طنطا الثلاثة.. والإيبارشية ترفع صلواتها من أجل الأسرة

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصرع فتاة صدمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

ترشيحاتنا

داخل هلال برج الساعة.. أعلي مصلي في العالم موجود في مكة

داخل هلال برج الساعة.. أعلى مصلى في العالم موجود بمكة

الاحترام بين الناس

لا تنسوا الجميل ولا تنكروا الفضل.. الأزهر يوجه رسالة مهمة عند اختلاف الناس

وزارة الأوقاف

بعد 101 عام على إنشائها.. الأوقاف توضح سبب إزالة مئذنة مسجد صا الحجر

بالصور

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس
دايهاتسو تيريوس

تمشيك ‏1700 كم .. 5 سيارات ‏REEV‏ بأطول مدى في مصر

سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏
سيارات ‏REEV‏

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
درة

فستان محتشم.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بظهورها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

سوسن بدر

سوسن بدر: نفرتيتي اللقب الأقرب لقلبي.. ونفسي أقدم عملًا عن العصر الفرعوني| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد