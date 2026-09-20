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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة»: الخط الساخن الموحد «105» استقبل 8 آلاف و857 مكالمة خلال أغسطس

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 8 آلاف و857 مكالمة، خلال شهر أغسطس 2026، عبر الخط الساخن الموحد (105)، بنسبة استجابة بلغت 100%، بما يعكس تزايد إقبال المواطنين على خدمات الخط الساخن، وفاعلية المنظومة في الاستجابة لاستفساراتهم واحتياجاتهم الصحية، وتقديم الدعم اللازم لهم.

ويأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الخط الساخن الموحد، والحرص على استقرار وانتظام العمل بها، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين تجربة التواصل مع المنظومة الصحية، وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم واستفساراتهم.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن التحليل التفصيلي لمحتوى المكالمات الواردة إلى الخط الساخن الموحد، موضحًا أن الطلبات المتنوعة تصدرت أنماط الاتصالات، بإجمالي ألف و781 مكالمة، بنسبة بلغت 20.11% من إجمالي المكالمات، تلتها الاستفسارات بإجمالي ألف و735 استفسارًا، بنسبة 19.59%، ثم طلبات العلاج والبلاغات المتعلقة بالمنشآت الصحية بإجمالي 855 مكالمة، بنسبة 9.65%.

 تشغيل منظومة الخط الساخن

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الإقبال على قنوات التواصل المباشر مع الوزارة، وتؤكد المتابعة المستمرة لكفاءة تشغيل منظومة الخط الساخن، وتطوير مسارات تقديم الخدمات والاستجابة للمواطنين، بما يتناسب مع احتياجاتهم واستفساراتهم.

وقال إن الخدمات التي يقدمها الخط الساخن الموحد، تشمل مجموعة واسعة من المجالات الصحية، من بينها كارت الخدمات المتكاملة، وخدمات الطوارئ «دم – رعاية – حضانات»، وألبان الأطفال، وتعزيز الصحة والوقاية، والتكليف، والتراخيص، والوحدات والمراكز، والاستشارات الطبية، واللجان الطبية، ومبادرات «100 مليون صحة» وخدمات إنهاء قوائم الانتظار، وصولاً إلى العلاج على نفقة الدولة والمجالس الطبية المتخصصة.

وفي إطار المتابعة الدورية لمستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من خلال الخط الساخن الموحد (105)،تم اختيار عينة عشوائية بنسبة 5% من إجمالي المكالمات، بإجمالي 443 مواطنًا، لإجراء المتابعة وقياس مستوى رضاهم عن الخدمة المقدمة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم استقصاء آرائها 334 حالة، تم قبول 286 حالة منها بنسبة 85.63%، في حين بلغ عدد الحالات التي لم يتم الرد عليها 42 حالة، بنسبة 12.57% من إجمالي العينة العشوائية.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها في تكثيف الحملات التوعوية والتعريفية بخدمات الخط الساخن الموحد (105)، بما يضمن استدامة كفاءة المنظومة وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المجانية التي يقدمها، في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية «مصر 2030».

وزارة الصحة والسكان أغسطس المواطنين 105 الخط الساخن الموحد

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