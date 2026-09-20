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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاستثنائي والمُلهم .. إعلامي يُشيد بتألق محمد صلاح مع طرابزون: وُجد ليصنع المستحيل

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور، خلال الفوز الكبير على جالطة سراي برباعية نظيفة، في الدوري التركي.

محمد صلاح

وقال فارس عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «بعقلية ألمانية للمدير الفني توماس رايس وبأقدام مصرية، طرابزون يعيش ليلة للتاريخ في مواجهة عملاق الكرة التركية جالاطا سراي».

وتطرق الإعلامي إلى التغيير الذي شهده الجهاز الفني لطرابزون، مشيرًا إلى رحيل المدرب التركي فاتح تكه، بعد الخسارة أمام فيرينتسفاروش المجري برباعية نظيفة في إياب ملحق الدوري الأوروبي، والخروج من البطولة بنتيجة إجمالية 5-0، في مواجهة وصفها بالكابوس لجماهير الفريق.

وأشار فارس إلى تجربة الألماني توماس رايس، المدير الفني الحالي لطرابزون، موضحًا أنه سبق له قيادة بوخوم للصعود إلى الدوري الألماني الممتاز، ثم المساهمة في بقائه بالمسابقة، إلى جانب تجربته مع سامسون سبور التركي، الذي قاده إلى المركز الثالث في الدوري والتأهل للمشاركة الأوروبية.

وأضاف أن رايس يمتلك خبرة جيدة بالكرة التركية وضغوط جماهيرها، إلى جانب شخصيته القوية وأفكاره الفنية الجريئة، بحسب وصفه.

محمد صلاح يتألق أمام جالطة سراي

وعن مباراة طرابزون وجالطة سراي، وصف محمد فارس المواجهة بأنها «ليلة ولا كل الليالي» لجماهير طرابزون، بعدما حقق الفريق فوزًا كبيرًا على متصدر الدوري التركي بنتيجة 4-0.

وسلط فارس الضوء على تألق محمد صلاح خلال المباراة، بعدما ساهم النجم المصري في الأهداف الأربعة، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة الهدف الرابع، ليواصل تقديم مستويات لافتة منذ انتقاله إلى طرابزون.

وأكد الإعلامي أن صلاح تصدر قائمة هدافي الدوري التركي برصيد 7 أهداف، كما أصبح صاحب أعلى عدد من المساهمات التهديفية في المسابقة برصيد 9 مساهمات، وفق الأرقام التي أشار إليها في منشوره.

وأشار فارس إلى أن فوز طرابزون على جالطة سراي بنتيجة 4-0 تكرر بعد غياب 8 سنوات، معتبرًا أن تألق محمد صلاح كان عنصرًا بارزًا في الانتصار الكبير.

واختتم محمد فارس حديثه عن النجم المصري بعبارة: «مسيرة صلاح بتساوي جملة.. وُجد ليصنع المستحيل»، مشيدًا بما يقدمه اللاعب مع فريقه الجديد في الدوري التركي.

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