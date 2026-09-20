مجلس جامعة القاهرة يعتمد ضوابط تخفيض المصروفات والمنح الدراسية

عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد وأمين عام الجامعة ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026/2027.

ووافق مجلس الجامعة على إنشاء وتشكيل «مرصد جامعة القاهرة لوظائف المستقبل» وتحديد اختصاصاته، إلى جانب إنشاء مكاتب فرعية له بالكليات والمعاهد والفروع، بما يعزز قدرة الجامعة على استشراف اتجاهات سوق العمل ووظائف المستقبل، وتحليل المهارات والجدارات المطلوبة، ودعم التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح د.محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن اختصاصات المرصد تشمل توفير قواعد بيانات ومؤشرات لدعم متخذي القرار داخل الجامعة، ومتابعة أوضاع الخريجين ومؤشرات التوظيف وريادة الأعمال، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المرتبطة بوظائف المستقبل، إلى جانب إنشاء منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، واقتراح عقد شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن تشكيل المرصد وتحديد اختصاصاته يأتي في إطار توجه الجامعة نحو بناء منظومة مؤسسية أكثر قدرة على استشراف التحولات المتسارعة في سوق العمل، والاستفادة من البيانات في تطوير البرامج والتخصصات والمهارات التي يحتاجها الخريجون، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وفي إطار تنمية موارد الجامعة وتعظيم الاستفادة من أصولها، وافق مجلس الجامعة على اتخاذ إجراءات تأسيس «شركة جامعة القاهرة للاستثمار والتنمية» عملا بأحكام قانون الاستثمار، بهدف رفع كفاءة إدارة واستغلال أصول الجامعة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول غير المستغلة، وتطوير وتشغيل المنشآت والخدمات ذات الطابع الاستثماري، وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتوفير موارد مالية إضافية تدعم العملية التعليمية والبحثية والخدمية، مع تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية الحديثة بما يضمن المحافظة على أصول الجامعة وتنميتها.

واستعرض مجلس الجامعة التقرير التجميعي للجنة المشرفة على برنامج «إتقان» لتأهيل الكوادر الإدارية بجامعة القاهرة خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس 2026، والذي أوضح تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 1463 مشاركًا، بإجمالي 283 ساعة تدريبية.

وفي إطار دعم العملية التعليمية والخدمات الجامعية، وافق المجلس على تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لكلية الزراعة لتوفير الخامات ومستلزمات التشغيل اللازمة للوفاء باحتياجات المدن الجامعية خلال العام الجامعي 2026/2027

كما وافق المجلس على فصل التخصصات الدقيقة التابعة لقسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني وتحويلها إلى أقسام أكاديمية منفصلة، وهي أقسام جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، والتجميل والحروق، دون مقابل مالي، مع الالتزام بالضوابط التعليمية المقررة بمجلس الكلية.

وفي إطار تعزيز انفتاح جامعة القاهرة على المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، شملت التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العيني وجامعة العاصمة ببكين بجمهورية الصين الشعبية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التعاون بين المعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ومعهد ماري هيرسنك للصحة العالمية وقسم طب الأطفال بجامعة ألاباما في برمنجهام وأطفال ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مذكرة تعاون بين المعهد القومي للأورام ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ومستشفى سانت لويس للأطفال بكلية الطب بجامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين كلية الآداب «قسم اللغة الفرنسية» والجامعة الأهلية الفرنسية بمصر في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، ومذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الدراسات الإقليمية ودراسات الدول بجامعة نورث ويست بالصين.

وشملت الموافقات مذكرة تفاهم بين كلية التجارة وجامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية بشأن برنامج التعليم المشترك للماجستير المزدوج في إدارة الأعمال MBA، ومذكرة تفاهم بين كلية العلوم وجامعة دوبنا بروسيا الاتحادية لإنشاء وتنفيذ برنامج أكاديمي تعليمي مشترك في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، مع دعم التدريب العملي والبحثي.

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين البرنامج الفرنسي بكلية طب قصر العيني وجامعة سنجور بالإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومعهد الدراسات الأفريقية بجامعة تشجيانج للمعلمين بالصين لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع، إلى جانب بروتوكول التعاون بين المعهد القومي لعلوم الليزر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.

وفي إطار الرعاية الاجتماعية للطلاب، وافق مجلس الجامعة على تحمل قيمة علاج طالبين بالفرقة الأولى بكلية طب قصر العيني تعرضا لحادث مروري وتم علاجهما بمستشفيات جامعة عين شمس، بإجمالي مبلغ 325 ألف جنيه.

كما وافق المجلس على ضوابط تخفيض المصروفات والمنح الدراسية للطلاب للعام الجامعي 2026/2027، والتي تتضمن استمرار تخفيض مصروفات أبناء الأساتذة والعاملين بالجامعة بنسبة 35%، وأبناء العاملين بالمعاش، وأبناء أساتذة الجامعات الأخرى، وأبناء المتوفين، إلى جانب الحالات الإنسانية والمرضية، والفئات المستحقة وفقًا للقواعد والبروتوكولات المعمول بها، فضلًا عن إعفاء أبناء الشهداء ومصابي العمليات الأمنية أو الحربية طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

ووافق المجلس على إنشاء مجلة قسم اللغات الشرقية «آفاق الشرق» بكلية الآداب، وهي مجلة علمية محكمة، كما وافق على برنامج الماجستير المهني في إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بكلية التجارة، في ضوء موافقة لجنة قطاع العلوم الاجتماعية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء جائزة باسم المرحوم الدكتور أحمد بهجت، تُمنح سنويًا للطلاب الثلاثة الأوائل من خريجي برنامج هندسة القوى الكهربائية.

وفي عدد من الموضوعات الإدارية والتنظيمية، وافق المجلس على سداد رسوم عضوية الجامعة في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية لعام 2026، واتخذ عددًا من القرارات المتعلقة بتشكيل مجالس التأديب لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمعيدين والمدرسين المساعدين والطلاب، وفقًا للقواعد المنظمة.