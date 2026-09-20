غدا.. بدء فعاليات مؤتمر "الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة" بمكتبة الإسكندرية

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تنطلق غدا /الاثنين/ فعاليات المؤتمر الوطني «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكتبة الإسكندرية على مدى ثلاثة أيام.

ويستهدف المؤتمر في جوهره التأكيد على أهمية ترسيخ قيم الهوية المصرية، وبصفة خاصة لدى الأجيال الشابة؛ وذلك استجابة لتحديات معاصرة متعددة تواجه الشخصية الوطنية، في مقدمتها التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب انتشار الشائعات والخطاب المتطرف.

وتنطلق فلسفة المؤتمر من ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع لصياغة رؤية متجددة تحافظ على الجذور التاريخية والثقافية للهوية المصرية، بما يوازن بين الأصالة والانفتاح على متغيرات العصر.

ويشهد المؤتمر مشاركة نحو 450 شابا وشابة يمثلون 27 محافظة مصرية، من طلاب المدارس والجامعات، إلى جانب الاتحادات الشبابية، والكشافة، ونماذج المحاكاة البرلمانية، ليكونوا شركاء حقيقيين في صياغة الرؤية المتجددة لشخصيتهم الوطنية.

وتتضمن فعاليات الأيام الثلاثة جلسات علمية ونقاشية موسعة، وحلقات نقاش متوازية يشارك فيها وزراء وخبراء وكتاب وباحثون وفنانون، إلى جانب ورش عمل تفاعلية، وعروض ثقافية متنوعة، ومعارض مخصصة للحرف اليدوية والفنون تقيمها وزارة الثقافة.

وتختتم الفعاليات بجلسة ختامية لعرض التوصيات، ويعقبها حفل موسيقي متميز تقدمه أوركسترا مكتبة الإسكندرية.