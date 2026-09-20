تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان وغارات على النبطية الفوقا وكفرتبنيت

شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على دفعتين استهدفت منطقة النبطية الفوقا، كما نفّذ غارة أخرى على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الميداني في عدد من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة زوطر الشرقية من جهة ميفدون، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي حرج بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت في وقت سابق وادي السلوقي ووادي الحجير، كما نفّذت سلسلة تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري وأطراف منطقة بيوت السياد.

وفي القطاع الغربي، تتعرض بلدة مجدل زون لسلسلة من التفجيرات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية.