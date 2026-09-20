من أسوان..الثقافة تواصل إطلاق مشروع "المواجهة والتجوال"

أطلقت وزارة الثقافة المصرية فعاليات المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" بمحافظة أسوان، مساء أمس الأحد، خلال الحفل الذي شهده المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على مسرح فوزي فوزي الصيفي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

يأتي ذلك ​تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتفعيلًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، بأهمية تنفيذ مسار الدولة المصرية نحو ترسيخ العدالة الثقافية وبناء الإنسان.



المشروع تُنفذه وزارة الثقافة -ممثلة في قطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، من خلال البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ويديره المخرج محمد الشرقاوي-، بهدف تقديم الخدمة الثقافية للقرى والمناطق المستهدفة بالتعاون مع "حياة كريمة".



​وأوضح المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الأهمية المحورية التي يُمثلها مشروع "المواجهة والتجوال"؛ كونه تجسيداً حياً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشر التنوير والفنون في أعمق ربوع القرى والنجوع، مشيداً بوصول المنتج الثقافي والفني لوزارة الثقافة إلى القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يؤكد حرص الدولة المصرية على بناء الإنسان ورفع الوعي الثقافي والمجتمعي.



​وأشار محافظ أسوان، إلى أن المشروع يتجاوز حدود العروض المسرحية ليرسخ رؤية شاملة تعتمد على اكتشاف المواهب الشابة، وتنظيم معارض الكتاب والفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، وعقد الورش التدريبية، إلى جانب تقديم عروض الفنون الشعبية والتراثية وتوزيع الكتب مجاناً لأبناء القرى المستهدفة؛ بما يُجسد التعاون المثمر بين قطاعات الدولة المعنية لنشر الوعي وتعزيز قيم الانتماء الوطني.



​وشدد لاشين، على أن المحافظة حريصة على توفير مختلف أوجه الدعم اللوجستي والتنفيذي كافة، لإنجاح الفعاليات وتجهيز المواقع بالقرى، بما يتسق مع أهداف الدولة لبناء الإنسان"، كذلك مستهدفات "رؤية أسوان 2040" للاستثمار في العنصر البشري، وتنمية الوعي المجتمعي، وبما يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لزهرة الجنوب.



وقال محمد الشرقاوي، مدير مشروع "المواجهة والتجوال"، أن الفلسفة الأساسية للمشروع ترتكز على إتاحة الخدمات الثقافية والفنية في أبهى صورها لكل أبناء مصر في قراهم ونجوعهم، وتقديم الزاد الثقافي للنشء والشباب في مواقعهم، فضلاً عن اكتشاف مواهبهم واحتضانها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز الشباب، بما يُجسد مد جسور التواصل الحقيقي بين مختلف المحافظات.



​وأكد الشرقاوي أن مشروع "المواجهة والتجوال" يُجسد اهتمام الدولة المصرية بالفنون بوصفها حائط سدٍ منيعٍ لمواجهة الأفكار الهدامة، مشيراً إلى أن الفعاليات تُشكل غرساً وطنياً لمستقبل الأجيال الجديدة لضمان تشبع أرواحهم بقيم الانتماء وحب الوطن.



وشهدت احتفالية الافتتاح برنامجاً إبداعياً حافلاً؛ بدأ بتفقد معرض الكتاب، ومعرض المنتجات الحرفية، ومعرض التصوير والفنون التشكيلية، ثم مشاهدة العرض المسرحي "توتة توتة"، واختتمت الفعاليات بتقديم فقرات فلكلورية أحيَتها فرقة أسوان للفنون الشعبية، بقيادة الفنان شعبان حسين، وسط تفاعل وإقبال جماهيري كبير.



​الجدير بالذكر أن جدول عروض المشروع بمحافظة أسوان يتضمن برنامجاً مكثفاً ينطلق على مدار أسبوع كامل يغطي 6 مواقع ثقافية بقرى ومراكز المحافظة؛ يبدأ بمكتبة الطفل والشباب بدراو -الأحد 20 سبتمبر-، ثم قصر ثقافة توشكى -الإثنين 21 سبتمبر-، وجمعية غرب سهيل بحري -الثلاثاء 22 سبتمبر-، وجمعية الطيباب بالكرور -الأربعاء 23 سبتمبر-، وقصر ثقافة الرديسية -الخميس 24 سبتمبر-، ويختتم برنامجه بقصر ثقافة كوم امبو -الجمعة 25 سبتمبر-، متضمناً تقديم العروض المسرحية، وتوزيع الكتب المجانية، وإقامة ورش الحرف اليدوية واكتشاف المواهب بالتنسيق مع شبكة متكاملة من الشراكة الإستراتيجية التي تجمع وزارة الثقافة بمختلف الوزارات والهيئات الوطنية ومؤسسة "حياة كريمة".



​وانطلقت الفعاليات خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الثقافة بمسرح فوزي فوزي، بحضور: أسامة رزق داود؛ نائب محافظ أسوان، الدكتور أشرف إمام؛ القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المخرج محمد الشرقاوي؛ مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، يوسف محمود؛ مدير عام الثقافة بأسوان، الدكتور أيمن عبد المقصود؛ وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور ربيع أبو يوسف؛ وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعسكرية بالمحافظة، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي أسوان.



جدير بالذكر أن المرحلة السابعة لمشروع "المواجهة والتجوال" قد استهلت جولاتِها الميدانية من محافظة قنا، لتطوف بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب حتى ختام فعالياتها بحلايب وشلاتين في يونيو القادم؛ حيث تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية إلى نحو 250 قرية بالتنسيق مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتُقدم هذه المرحلة برنامجًا إبداعيًا متكاملًا يمتد لما هو أبعد من المسرح، ليشمل تقديم 9 عروض مسرحية متنوعة من إنتاج البيت الفني للمسرح، واستعراضات الفنون الشعبية، وإقامة معارض الكتب مع توزيع أكثر من 35 ألف كتاب من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، فضلًا عن إطلاق برنامج موسع لاكتشاف واحتضان المواهب الشابة بالتعاون مع أكثر من 20 جامعة ومئات المدارس ودور الرعاية، لاختيار أبرز العناصر وتأهيلها لتقديم عروضها على مسارح الدولة بالقاهرة والأقاليم.



​وترسخ هذه المرحلة رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الثقافية وبناء الوعي وتكامل مؤسساتها؛ حيث تُنفذ عبر شبكة شراكة إستراتيجية موسعة تجمع وزارة الثقافة بكافة قطاعاتها مع وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة "حياة كريمة"، والجامعات، ومراكز الشباب، كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية من خلال ورش ومعارض متخصصة تُتيح للحرفيين عرض منتجاتهم والتعريف بالتراث المميز لكل منطقة، بما يضمن وصول الرسالة التنويرية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وترسيخ الهوية الوطنية، وتشجيع الصناعات الإبداعية، وإتاحة الفرصة لأبناء القرى للتفاعل الحي مع الإبداع المصري.