غير أمناء .. عصام عبدالفتاح يفتح النار على بعض مُحللي التحكيم: «بيحلّلوا غلط 100%»

هاجم عصام عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، بعض المحللين الذين ينتقدون طريقة تحليل الحالات التحكيمية في الدوري المصري، مؤكدًا أن التحليل يجب أن يكون قائمًا على قواعد علمية، وأن من يتولى هذه المهمة ينبغي أن يكون مؤهلًا بشكل جيد.

وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «دول كدابين، وغير أمناء.. إحنا عملنا التحليل ليه؟ عشان نحلل الحالات الجدلية. هل أنا مطالب أعمل مجهود مضاعف، أحلل كل الحالات؟ أنا بحللها للحكام، لكن الحالات الجدلية اللي الناس بتختلف فيها».

وأضاف: «بتفرج على بعض المحللين ميعرفوش حاجة عن التحكيم في العالم، في الدنيا، بيستخدموا قانون غير موجود في العالم كله، وعادي بنقبل هذا الشيء. يعني بيحللوا غلط 100%، بعضهم، مش بقول كل الناس؛ لأن في ناس محترمة، وفي ناس بتحلل صح، لكن في ناس متعرفش حاجة في التحكيم، متعرفش حاجة في إيه هو فهم كرة القدم، إيه هو القانون، هنا ليه تتحسب أو ليه لا تتحسب».

وتابع: «ورغم هذا، إحنا بنقبل هذا النقد، بالعكس. ولكن إحنا بنطلع في النهاية بنقول، من وجهة نظرنا كخبراء، ليه دي بنلتي، وليه دي مش بنلتي. وأعتقد إن إحنا بنقول حاجات فيها إحنا أخطأنا فيها، وفي حاجات أصبنا».

وشدّد عبد الفتاح على ضرورة أن يستند التحليل التحكيمي إلى أسس علمية، قائلًا: «إذن التحليل لازم يكون مبني على قواعد علمية. وأنا يمكن مش ضد إطلاقًا التحليل التحكيمي، ولكن لازم اللي يحلل ده يكون، على الأقل، معاه شهادات، واخد دورات، مش أي حد يحلل تحكيم، فهنا في مشكلة كبيرة».

وأشار إلى وجود تناقض في بعض الآراء التحكيمية، موضحًا: «وبتلاقي أنت تناقض من بعض المحللين؛ ده يقولك ده بنلتي، ودي مش بنلتي».

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أهمية تأهيل محللي التحكيم، قائلًا: «قصدي أقول إن التحليل لازم يكون مبني على فعلًا ناس تم إعدادها بشكل جيد؛ لأن المحلل ده هو أهم، يعني يعتبر فوق الهرم التحكيمي في التحكيم».