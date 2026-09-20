السلطات اليابانية تحذر من الفيضانات مع اقتراب إعصار "دوجوان"

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم / الأحد / من حدوث أمطار غزيرة وفيضانات بسبب إعصار "دوجوان"، والذي من المتوقع أن يضرب المناطق الساحلية بشرق البلاد على مدار اليومين المقبلين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن التحذير يشمل أيضا العاصمة طوكيو، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 180 كيلو مترا في الساعة، وأن يتسبب في حدوث أمطار غزيرة حتى قبل أن يضرب المناطق المتوقعة.

وطالبت السلطات المواطنين بالحذر من الانهيارات الأرضية والرياح العنيفة، كما طالبتهم بالانتباه لاحتمالات وقوع فيضانات في المناطق المنخفضة بسبب الأمواج العالية وارتفاع منسوب المياه في الأنهار.