معلمو الحصة.. نيفين شحاتة تكشف تفاصيل الاستعانة بهم وفرص التعيين

استعرضت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، تفاصيل نظام معلمي الحصة، ودورهم في سد العجز داخل المدارس، إلى جانب فرص الاستعانة بهم في مسابقات التعيين.

وأوضحت نيفين شحاتة خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، مع أن معلمي الحصة هم معلمون تستعين بهم وزارة التربية والتعليم لسد العجز الفعلي داخل المدارس، دون أن يكونوا معينين على درجة وظيفية دائمة بالوزارة، ويحصلون على مقابل مالي عن كل حصة، وتبلغ قيمة الحصة حاليًا 50 جنيهًا.

وأضافت الكاتبة، أن الاستعانة بمعلمي الحصة تشمل أساسًا الحاصلين على مؤهلات تربوية مناسبة للتخصص المطلوب، مع المفاضلة بين المتقدمين وفق مجموعة من المعايير، من بينها المؤهل العلمي والخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي.

وأكدت شحاتة أن العمل بنظام الحصة لا يعني تلقائيًا حصول المعلم على التعيين أو التثبيت، موضحة أن الاستعانة بهم تأتي كحل سريع لسد العجز القائم داخل المدارس، بينما يخضع التعيين الدائم لقواعد وإجراءات واحتياجات فعلية.

وأشارت إلى أن الدولة لديها مسارات للتعيين، من بينها مسابقات شغل وظائف معلم مساعد، مع إعطاء أولوية للإجراءات التي تستهدف سد الاحتياجات العاجلة والعجز في التخصصات المختلفة.

ولفتت المتخصصة في شؤون التعليم إلى وجود مطالبات بمنح معلمي الحصة الذين اكتسبوا خبرة فعلية داخل المدارس أولوية في مسابقات التعيين، خاصة أنهم تعاملوا بالفعل مع الطلاب واكتسبوا خبرة في التدريس.

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت استعانة واسعة بمعلمي الحصة لسد العجز في عدد من التخصصات، مشيرة إلى أن بعضهم أثبت كفاءة والتزامًا وانضباطًا، وهو ما يدعم المطالبة بإعطائهم أولوية عند فتح مسابقات التعيين.

وحول المعلمين المعينين بالفعل داخل المدارس، أوضحت شحاتة أن المعلم المعين يمكنه الحصول على مقابل مالي عن الحصص التي يؤديها فوق النصاب القانوني، موضحة أن قيمة الحصة الزائدة تصل إلى 50 جنيهًا.

وأكدت أن معلم الحصة ليس بديلًا عن التعيين الدائم، وإنما يمثل أحد الحلول التي تستخدمها الوزارة للتعامل مع العجز الحالي، لحين استكمال إجراءات التعيين وفق الاحتياجات والاعتمادات والقواعد المنظمة.

وأوضحت شحاتة أن المدرسة تحدد التخصصات التي يوجد بها عجز، ثم يتقدم المعلم بأوراقه، ومن بينها بطاقة الرقم القومي والمؤهل العلمي، ويتم الاختيار وفق احتياجات المدرسة والتخصصات المطلوبة.

وأضافت أن المعلم يبدأ بعد ذلك في أداء الحصص داخل المدرسة، ويتعامل مع العملية التعليمية بصورة مشابهة لباقي المعلمين، مع اختلاف وضعه الوظيفي، حيث يعمل بنظام الحصة وليس كمعلم معين.

وأكدت في ختام حديثها أن معلمي الحصة أثبتوا خلال الفترة الماضية قدرتهم على المساهمة في سد العجز داخل المدارس، وأصبحوا أحد الحلول التي تعتمد عليها وزارة التربية والتعليم لتغطية الاحتياجات في التخصصات المختلفة.