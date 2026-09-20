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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"أوتشا": طلاب غزة يعودون للدراسة بين الخيام والركام بعد سنوات الحرب

"أوتشا": طلاب غزة يعودون للدراسة بين الخيام والركام بعد سنوات الحرب
"أوتشا": طلاب غزة يعودون للدراسة بين الخيام والركام بعد سنوات الحرب
أ ش أ

 أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن العام الدراسي الجديد بدأ في غزة.. موضحا أن الطلاب يعودون للدراسة بين الخيام والركام بعد سنوات الحرب، حيث مدارس متضررة ومساحات تعليم مؤقتة، ونقص في المقاعد والكتب والأدوات المكتبة ودمار واسع أصاب البنية التعليمية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مكتب "أوتشا" إلى أنه بحلول نهاية أغسطس الماضي، كان 22 شريكا ضمن مجموعة التعليم، يديرون هذه المساحات، قد تسلموا 155,711 حقيبة مدرسية لطلاب الصف الثالث فما فوق، إلى جانب 1086 حزمة تعليمية من برنامج "المدرسة في صندوق" ومواد مخصصة لتنمية الطفولة المبكرة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 700 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين أربعة و17 عاما حُرموا من التعليم النظامي الحضوري لنحو ثلاثة أعوام دراسية متتالية.

وأضافت أن قرابة 98% من مباني المدارس تعرضت لأضرار، وأن أكثر من 93% منها تحتاج إلى إعادة تأهيل كبيرة أو إعادة بناء كاملة، بينما تعرض نحو 81% منها لضربات مباشرة.

وأوضحت منظمة "اليونيسف" - في تقرير - أنها تمكنت من الوصول إلى أكثر من 265 ألف طفل عبر 173 مركزا للتعلم في أنحاء قطاع غزة، قدمت من خلالها خدمات تعليمية ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا للأطفال.

يمثل بدء العام الدراسي محاولة لإعادة الأطفال إلى نمط أكثر انتظاما من التعلم، تقول الأمم المتحدة إن استمرار نقص الأماكن الآمنة والمستلزمات التعليمية وحجم الأضرار التي لحقت بالمدارس يجعل استعادة التعليم النظامي الكامل في غزة تحديا طويل الأمد.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا العام الدراسي الجديد بدأ في غزة الطلاب يعودون للدراسة بين الخيام والركام مساحات تعليم مؤقتة

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