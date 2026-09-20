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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التضامن: 8 آلاف عريس وعروس يستفيدون من النسخة الثانية لمبادرة «فرحة مصر»

مبادرة «فرحة مصر»
مبادرة «فرحة مصر»
رحمة سمير

قال  الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن النسخة الأولى من مبادرة «فرحة مصر» استهدفت 1000 عروس، بينما تستهدف النسخة الثانية المقرر تنظيمها في ديسمبر 2026، دعم 4000 عريس و4000 عروس، بإجمالي 8 آلاف مستفيد.

وأضاف “عبد الرحمن”، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المبادرة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وعملاء «تكافل وكرامة»، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء دور الرعاية، والأبناء في الأسر البديلة التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن المبادرة لا تقتصر على الأسر التي لا تمتلك دخلًا، إذ يمكن للمواطن العامل أو صاحب الدخل الاستفادة منها إذا كان دخله لا يكفي لتجهيز ابنته للزواج.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية أن هناك مجموعة من الضوابط للاستفادة من المبادرة، من بينها وجود عقد قران بالنسبة للمسلمين، ونصف إكليل بالنسبة للمسيحيين، وأن يكون العروسان مصريين، وأن يكون الزواج الأول لكل طرف، بالإضافة إلى بلوغ السن القانونية للزواج.

كما يشترط اجتياز المقبلين على الزواج برنامج «مودة»، الذي يتضمن تدريب الشباب وتأهيلهم للتعامل مع المشكلات والصدمات التي قد تواجههم في بداية الحياة الزوجية.

وأوضح أن البرنامج يقدم الدعم من خلال خبراء نفسيين واجتماعيين ودينيين وقانونيين، كما يتيح لأهالي المقبلين على الزواج المشاركة في بعض التدريبات، للتوعية بكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية ومتى يجب التدخل أو عدم التدخل.

وأكد عبد الرحمن أن المبادرة متاحة للشباب في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى جهة حكومية.

وأضاف أن المتقدم يدخل إلى المنصة ويسجل البيانات الأساسية، ومنها الاسم والرقم القومي وبيانات العريس أو العروسة والمحافظة، ثم تقوم الجهات المختصة بإجراء بحث للتحقق من البيانات واستيفاء الضوابط.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية إلى أن المستفيدين يحصلون على كوبونات يمكن استخدامها لدى المنافذ المتعاقدة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يتيح للعروسة اختيار الأجهزة التي تحتاج إليها بدلًا من الحصول على أجهزة محددة قد لا تكون بحاجة إليها.

وأوضح أن النسخة الثانية من المبادرة قد تشهد إضافة الأثاث الخشبي ضمن التجهيزات، بما يسمح للمستفيدين باختيار احتياجاتهم وفقًا لما يناسبهم.

وكشف عبد الرحمن أن قيمة الكوبونات في النسخة الأولى كانت في حدود 50 إلى 60 ألف جنيه، بينما ستشهد النسخة الثانية زيادة تتراوح بين 10 و20 ألف جنيه.

عريس وعروسة النسخة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» مبادرة «فرحة مصر» المقبلين على الزواج

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