هل تمنع الدولة الأطفال من استخدام السوشيال ميديا؟ تفاصيل

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الضوابط الجديدة الخاصة باستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن القرار يستهدف حماية الأطفال الأقل من 15 عامًا من المحتوى غير الملائم ومخاطر المنصات الرقمية.

وقال إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن القومي للاتصالات قسم الأطفال إلى فئتين عمريتين، الأولى لمن هم دون 13 عامًا، والثانية من 13 إلى أقل من 15 عامًا، موضحًا أن الفئة الأولى لن يُسمح لها بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الأطفال من 13 إلى 15 عامًا يمكنهم امتلاك حسابات، لكن في إطار «حساب آمن» يتضمن تفعيل خصائص الحماية والرقابة الأبوية، مع تقييد بعض الاستخدامات، ومنع التواصل مع الغرباء، وإتاحة تحديد أوقات الاستخدام وإغلاق الحساب عند الحاجة.

وأوضح أن المنصات أمامها فترة لتوفيق أوضاع الحسابات القائمة، على أن يتم تطبيق القرار بالكامل خلال 3 أشهر، سواء على الحسابات الحالية أو الجديدة.

وأشار إلى أن الجهاز أطلق خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» لمساعدة أولياء الأمور في توفير إنترنت آمن للأطفال، موضحًا أن الخدمات تساعد على حجب المحتوى غير الملائم، مع مستوى حماية أعلى يتضمن مواقع التواصل الاجتماعي.