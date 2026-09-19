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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاتصالات: فتح التقديم قريبًا لاستكمال مبادرة «الرواد الرقميون».. والدراسة مجانية

مبادرة «الرواد الرقميون»
مبادرة «الرواد الرقميون»
رحمة سمير

كشف الدكتور هشام فاروق، مستشار التطوير التكنولوجي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل مبادرة «الرواد الرقميون»، موضحًا أنها إحدى المبادرات الرئاسية المهمة لبناء قدرات الشباب المصري وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6”، أن المبادرة تضم 3 برامج رئيسية، هي الماجستير المهني لمدة عام، والدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والدبلوم المكثف لمدة 4 أشهر، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية المستهدفة من 22 إلى 32 عامًا.

وقال إن المبادرة تتيح للخريجين الالتحاق بمختلف التخصصات وفقًا لشروط كل برنامج والكليات المؤهلة له، موضحًا أن المجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والفنون الرقمية، والأمن السيبراني، والبرمجيات.

وأضاف أن المتقدمين يمرون بعدة مراحل من الاختبارات بعد انطباق شروط التقديم، تبدأ باختبار تقني في التخصص الذي تقدم إليه، بهدف قياس المستوى التقني وقدرته على استيعاب البرنامج المكثف.

وذكر أن الاختبارات تشمل أيضًا اختبارًا لغويًا، واختبارًا للقدرات، واختبارًا طبيًا، واختبارًا رياضيًا، ثم كشف الهيئة، للتأكد من تأهل المتقدمين للانضمام إلى البرنامج.

وأكد فاروق أن الدراسة في المبادرة مجانية بالكامل، بينما توجد بعض المصروفات الخاصة بالإقامة، موضحًا أن تكلفة الطالب في البرنامج قد تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه، وتصل إلى نحو مليون جنيه في برنامج الماجستير المهني.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل تكاليف الدراسة، بما يشمل التسجيل في الجامعات الأجنبية والشهادات، إلى جانب الشهادات التي يحصل عليها الطالب من الجهات التعليمية المشاركة.

ولفت إلى أن التقديم للمرحلة المقبلة سيفتح قريبًا لاستكمال الأماكن الشاغرة، مشيرًا إلى أن شروط التقدم معلنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

ونوه إلى أن خريجي الدفعات السابقة يتم تأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي والملتقيات التوظيفية، موضحًا أنه من المقرر تنظيم ملتقى توظيفي في نهاية أكتوبر أو نوفمبر للتواصل بين الخريجين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأوضح أن أكثر من 50 شركة تشارك في هذا الجانب، ويتم التعرف على احتياجاتها ومدى توافقها مع مهارات المتدربين، إلى جانب تدريب المشاركين على المهارات التقنية والشخصية والقيادية ومهارات العمل الحر وتأسيس الشركات وفقًا للتخصص.

علوم_البيانات الذكاء_الاصطناعي تدريب_تقني المبادرات_الرئاسية التوظيف

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