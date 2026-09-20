تجهيز 8 آلاف عريس وعروسة.. تفاصيل النسخة الـ2 من مبادرة فرحة مصر لدعم زواج «الأولى بالرعاية»

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن النسخة 2 من مبادرة «فرحة مصر» تستهدف دعم 4 آلاف عروس و4 آلاف عريس من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الاحتفالية من المقرر تنظيمها خلال النصف الأول من ديسمبر 2026.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن النسخة الأولى من المبادرة استهدفت ألف عروس، بينما تشهد النسخة الجديدة زيادة كبيرة في أعداد المستفيدين، ورفع قيمة الدعم المقدم لتجهيز المقبلين على الزواج.

وأوضح أن الفئات المستهدفة تشمل الأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي «تكافل وكرامة»، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة، وخريجي دور الرعاية، وأبناء الأسر البديلة، مشيرًا إلى توسيع نطاق الاستفادة ليشمل من لديهم دخل لكنه لا يكفي لتجهيز بناتهم.

وأضاف أن من ضوابط المبادرة أن يكون الزواج الأول للطرفين، وأن يكونا مصريين وفي السن القانونية للزواج، مع ضرورة اجتياز برنامج «مودة» للتأهيل قبل الزواج.

وأشار إلى أن قيمة الدعم في النسخة الثانية ستزيد بنحو 10 إلى 20 ألف جنيه مقارنة بالنسخة السابقة، مع اتجاه لإضافة الأثاث ضمن أوجه الدعم، مختتما: التسجيل يتم إلكترونيًا دون وسطاء.



