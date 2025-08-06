ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

اشتعلت منصة التواصل الاجتماعي بمجموعة من المنشورات لنواب النساء والتوليد بجامعة طنطا، بعد نشر عدد كبير منهم استقالتهم بدعوى ضغوط وبيئة العمل التي يعملون بها، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

رنين جبر: قالو لنا قدموا استقالتكم مش مرحب بكم

البداية كانت مع الدكتورة رنين جبر، التي عرفت نفسها بالنائبة رقم ٨ المستقيلة في دفعتها من قسم النساء والتوليد جامعة طنطا.

وقالت رنين، من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن النائب المستقيل من أصل ١٥ نائبا، وباقي ٧ نواب فقط!!

وتابعت: “في يوم من الأيام جمعونا وقالولنا بالنص ”انتوا وجودكم مش مرحب بيه في القسم، ومش هنشغلكم فالأفضل قدموا استقالاتكم وامشوا".

وأردفت قائلة: «يشهد ربنا.. وكل اللي اشتغلت معاهم في القسم دا.. إني عمري ما قصرت ف شغلي وعمري ما قصرت ف حق حالة.. يشهد ربنا إني عملت كل حاجة أقدر عليها واديت من كل طاقتي وصحتي ونفسيتي عشان خاطر المكان دا".

وقالت نائب النساء والتوليد: “حرفيًا نبطشيات ٤٨ ساعة وتصل ل ٧٢ ساعة.. غير المرور اللي بعدهم.. بيوصل ل ٨٢ ساعة.. والله والله كنا بننام ف ال٨٢ ساعة أقل من ٦ ساعات.. أيام كتير مكناش بننام فيها أو بنقسم نوم كل واحد نص ساعة أو ساعة إلا ربع ! والله والله من أسبوعين نبطشية ٤٨ ساعة نمت فيها ساعة ونص بس!! كنا بننام على الأرض أو على سراير المرضى وسراير الولادة.. وأحياناً كنت بنام على الكرسي اللي أنا قاعدة عليه عشان مفيش مكان”.

وتابعت من خلال منشورها: “كان مطلوب مني أكون في القسم قبل النبطشية الساعة ٦ الصبح وأحيانًا كانوا بيطلبوا مننا نكون هناك من ٥ الصبح.. عشان نستلم بدري ونمر بدري ونبلغ بدري!”.

وأضافت: “أحيانًا كتير كانوا بيطلبوا مني وأنا يوم مرور ومش نبطشية ومروحة ٤ أو ٥ المغرب وفي بيتي أنزل الساعة ١٢ بليل عشان حاجات ممكن تستنى للصبح عادي.. كانت الكلمة المشهورة ”أنا عايز كل النواب صاحيين"، والبانش اللي كنا بنتهدد بيه “مفيش تقسيم نوم”.. عندنا اللي بيغلط كل دفعته بتتبنش معاه".

واستطردت: “من يوم ما استلمنا قالولنا: ممنوع ننام من غير ما نعرف اللي فوقينا إن إحنا نايمين وهو ليه حرية إنه يوافق ينيمك أو يقولك لا مفيش نوم طول ما في شغل”.

واختتمت قائلة: “بقالي ١١ شهر في المكان حضور يومي.. ١١ شهر.. ١١ شهر قصرت فيهم في حق كل حاجة في حياتي إلا القسم.. قصرت في حق أهلي وحق نفسي وحق صحتي وحق ربنا وحق نفسيتي.. ١١ شهر بدي كل اللي أقدر عليه.. ١١ شهر كانوا أسوأ ١١ شهر عدوا عليا في حياتي”.

وأردفت: “كان نفسي زي ما أتعب ألاقي.. كان نفسي ألاقي تقدير لمجهودي.. كان نفسي أتعلم.. كان نفسي أبقى دكتورة نسا شاطرة.. كان نفسي زي ما تعبت وتفوقت في سنين دراستي جامعتي تقدرني وتكرمني.. مش يتقالي إحنا مش عايزينكم ووجودكم مش مرحب بيه! اشتريت نفسي وصحتي وكرامتي وأهلي وبيتي.. والأهم راحة بالي.. شكرًا على أوحش ١١ شهر قضيتهم في حياتي”.

سارة مطاوع

وفي البوست التالي، قالت نائب النساء: “أنا سارة مطاوع نائب نسا وتوليد جامعة طنطا، صاحبة الاستقالة رقم ٧، نيابة الجامعة ليها ميزتين اتنين الأولى التعليم الكويس بإنك بتتعامل مع ستاف وبتتعلم من أساتذة وناس ذوي خبرة في المجال، والميزة التانية هي الماستر اللي بتاخده بسرعة أو أقل وقت في التحضير اللي هما ٣ سنين”.

وتابعت: “فيه عيوب كتير جدا، وأظن كلنا عارفينها.. سينيورتي خنيقة زائدة عن اللزوم.. وقتك كله ملك الجامعة حتى الأوف لا انت مالكش حق فيه.. نباطشيات ٧٢ ساعة ومالكش الحق تتحرك من القسم وتروح السكن تغير حتى”.

وأضافت: “بالإضافة إن مالكش مكان آدمي أصلا في القسم نفسه تريح فيه ساعة أو اتنين في ال ٧٢ ساعة.. مالكش الحق في حمام كويس تدخله.. مالكش الحق في وقت محدد في اليوم تقعد تاكل فيه أو تصلي لا بنصلي سرقة وبتاكل وقت ماتخلص شغلك اللي ما بيخلصش أو وانت شغال”.

وأردفت: "جملة من أول ما دخلت يوم ما قلت على حد دا كويس اتقاللي "محدش هنا كويس هنا السيئ وأسوأ" طلع معاها حق، كل ماهتتعامل مع حد تقول دا وحش تقابل وتتعامل مع حد تاني فيطلع الأولاني ملاك، أغلب اللي في القسم تلاقي فيهم عنجهية وتعالي.. شوية قرارات هدفها انتقام من النواب مش عارفة إحنا قاتلين حد من عيلتهم ولا إيه تعنت غير مفهوم".